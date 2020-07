Lokomotiva je favorit, ali svi još s pravom sanjaju Ligu prvaka...

<p>Lokomotiva, Osijek, Hajduk ili Rijeka? Tko će biti drugi hrvatski putnik u kvalifikacije za Ligu prvaka? Do kraja prvenstvene sezone ostala su još samo četiri kola, a borba za drugu poziciju zanimljivija je no ikad prije.</p><p>Dinamo je plasman u kvalifikacije za elitno europsko nogometno natjecanje riješio davno, “modri” sad čekaju tko će s njima braniti naše boje u Ligi prvaka. Situacija je vrlo neizvjesna, čak četiri kluba i dalje sanjaju svjetla velike pozornice.</p><p>Lokomotiva je još jednom iznenadila mnoge, svojim predstavama poremetila je planove hrvatskih velikana Osijeka, Hajduka i Rijeke. I lokosi, uz Osijek, u ovom trenutku djeluju najbolje, dohvatili su pravu formu i imaju pravo nadati se povijesnom uspjehu.</p><p>Osijek dominira HNL-om poslije korone, “bijelo-plavi” su u tom periodu skinuli Lokomotivu i Rijeku, remizirali kod Dinama u Maksimiru. A to su rezultati vrijedni respekta. Pa i mjesta koje vodi u Ligu prvaka. No i njih još očekuje puno muke, do kraja sezone čekaju ih dvoboji s Hajdukom i Lokomotivom.</p><p>Hajduk se muči, klub je u očiglednoj krizi. Mnoge ozljede nadvile su se nad Poljud, Igor Tudor u Splitu ima sve više oponenata, a Hajduk se sad mora vaditi na “velikima”. Na Osijeku, Dinamu i Rijeci. Prođu li to Splićani neokrznuti, smiješi im se Liga prvaka. No zapnu li još koji put, njihova će realnost biti Europska liga.</p><p>Rijeka je svoju priliku možda već i prokockala, za drugoplasiranom Lokomotivom zaostaje pet bodova. A i ne igra dobro. U svakom slučaju, bit će zanimljivo, vrlo zanimljivo...</p>