Hajduk puni stadione gdje god da dođe. Kleinheisler prošao 'lišo' po povratku u Osijek

Od ulaska na autocestu kod Dugopolja do izlaska pred Osijekom baš svako odmorište, baš svaka benzinska postaja... bili su puni automobila, kombija, autobusa... s navijačima Hajduka. Danima prije derbija rasprodane su sve dostupne ulaznice za Opus arenu, s tim da su osim uobičajenog kontingenta za Torcidu, navijači Hajduka kupili i ostatak dostupnih ulaznica za sjevernu tribinu.

Nakon što su pred kraj jesenskog dijela sezone do zadnjeg mjesta popunili Aldo Drosinu i Kranjčevićevu te pokupovali sve dostupne ulaznice za Maksimir i Jadranski derbi na Poljudu, ponovilo se to i na Opus Arena. Koja nije bila puna, ali sva dostupna mjesta su rasprodana. Gdje god dolazi Hajduk privlači veliku pozornost, i to ne samo vojske svojih navijača, nego dolaskom mobilizira i veliki broj domaćih navijača. Tako je bilo i u Osijeku...

Bez dočeka za Kleinheislera

Pola sata prije početka utakmice, kad su igrači istrčali na zagrijavanje, čula su se i prva navijačka podbadanja, uobičajena za ovakve prilike. Krenula je Kohorta s uobičajenim repertoarom uvreda, uzvratili su istom mjerom navijači Hajduka, a onda i podboli suparnike skandiranjem "Osijek – Torcida", aludirajući na to što su se osječki navijači krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća po prvi put okupili i nazvali se upravo – Torcida - po uzoru na Hajdukovu navijačku skupinu. A potom i "Ustani bane"... Kohorta je uzvratila "Vi ste Titovi, Tito je vaš..." i tako u krug... Red podrške svojima, red uvreda suparniku... Zanimljivo, Laszlo Kleinheisler je tri godine igrao za Osijek, ovaj put je u sastavu Hajduka, ali domaći navijači nisu ga dočekali zvižducima.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Osječki dio tribine bio je popunjen desetak minuta prije početka utakmice, dok se sektor s Hajdukovim ultrasima popunjavao debelo nakon što je utakmica započela. Iako je Opus arena prekrasno zdanje koje nudi puni komfor, daleko bolji nego što su to HNL standardi, očito je da policija nije pronašla načina da svi koji imaju ulaznice i koji žele stignu na stadion na vrijeme. Slijedom toga u startu su prevlast na tribinama uoči utakmice imali su domaći navijači, no kad se stadion popunio uspostavila se i ravnoteža na tribinama.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Uoči utakmice Osijek je posebnim darovima darivao slijepu djevojčicu Noru, koja unatoč hendikepu redovito dolazi na utakmice Osijeka, a pri izlasku igrača na teren na istočnoj tribini navijači su podigli bijelo - plave papiriće, a onda su zapjevali "Inati se Slavonijo..."