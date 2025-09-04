Obavijesti

IZA ZATVORENIH VRATA

Hajduk remizirao s Posušjem u prijateljskoj utakmici. Pojačanja dobila priliku od prve minute

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: HNK Hajduk

Hajduk i Posušje su na Poljudu odigrali 3-3. Gosti su u 21. minuti vodili 3-0, ali su se Splićani vratili u drugom dijelu i poravnali rezultat. Novi igrači "bilih", Guillamón i Sanchez, dobili su prve neslužbene minute

Dok svi s nestrpljenjem očekujemo nastup Hrvatske protiv Farskih Otoka u petak, Hajduk je u četvrtak odigrao prijateljsku utakmicu  kako bi igrači nastavili brusiti formu. Na Poljudu je, iza zatvorenih vrata, gostovalo Posušje, a rezultat je završio 3-3. Prve minute u "bilom" dresu dobila su i nova pojačanja, Hugo Guillamón i Edgar Sanchez, koji su bili u prvih 11 splitskog sastava.

Foto: HNK Hajduk

Gosti iz Posušja poveli su već u 11. minuti golom Pavleka, a vrlo brzo su se gosti i osjetnije odvojili. U 19. minuti zabio je Čuić, da bi u 21. minuti Kreković zabio za velikih 3-0. Tim rezultatom se otišlo na odmor, a onda je tek pred kraj susreta Hajduk jurnuo po izjednačenje. U 73. na 3-1 smanjuje Šego, da bi za 3-2 šest minuta kasnije zabio Bralić. Konačnih 3-3 postavio je Skoko u 86. minuti utakmice.

Foto: HNK Hajduk

Podsjetimo, Hajduk je izjednačen s Dinamom na vrhu tablice s 13 bodova. U prošlom kolu Splićani su remizirali na Poljudu protiv aktualnog prvaka Rijeke te nisu uspjeli iskoristiti Dinamov kiks protiv Varaždina. Upravo u "barokni grad" putuje Hajduk nakon reprezentativne stanke, odnosno 13. rujna, s početkom u 17 sati.

