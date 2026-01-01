Hajduk ruši rekorde: Prvog dana 2026. godine klub ima više od 20.000 članova...

Godina 2025. bit će zlatnim slovima zapisana u Hajdukovim povijesnim knjigama. U toj godini klub je skupio rekordnih 120.951 članova, no kako je to već postalo uobičajeno, već ove godine mogli bi srušiti rekord. A takvo što dao je naznačiti i prvi dan u 2026. godini.

Pokretanje videa... 02:14 Hajduk - Vukovar | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Hajduk je objavio kako se prvog dana 2026. godine u klub učlanilo gotovo 22.000 navijača! Brojači neumorno rade, ta je brojka svaki sat osjetno veća. U manje od 24 sata navijači su srušili dosadašnji rekord po broju članova u jednom danu koji je prošle godine stao na 18 tisuća, no on je sada premašen.

Hajduk je pokazao da je više od nogometnog kluba, on je spona koja veže brojne navijače diljem Hrvatske, Europe i svijeta u kojima kola bijela krv. Bio je na rubu stečaja, 21 godinu je bez naslova, ali vjerni navijači ne odustaju od njega. Čekaju i vjeruju u bolje dane. A mnogi od njih su uvjereni da je to 2026. godina.

Split: Hajduk i Rijeka sastali su se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Jedna od najvažnijih kampanja za Hajduk je članska kampanja. U dogovoru s Odjelom za članstvo obično raspravimo aktualne teme i ono što može doprijeti, ne samo momentu učlanjivanja nego je bitno da razvijemo priču koju će cijeli hajdučki puk dobro prihvatiti. To je ove godine infrastruktura. Ovo je trenutak u kojem moramo nešto pokrenuti te sve svoje resurse i snage ulažemo u tu priču. Krenulo je od teme infrastrukture, a kroz spot smo je prikazali na jedan drugačiji, simpatičan način - rekla je članica Uprave Marinka Akrap.

Voditelj odjela za članstvo Tomislav Mikulić je dodao:

- Ove godine cilj je bio članskom kampanjom se nasloniti na temu infrastrukture. Vjerujem da će i članovi prepoznati da je pred nama važna godina po tom pitanju te da će članstvo, kao i uvijek, biti u funkciji onoga što je najbolje za klub.

Split: Performans Torcide tijekom susreta Hajduka i Dinama | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Turbulentna je jesen iza Hajduka koji je na početku sezone ispao iz trećeg pretkola Konferencijske nize, bio u krizi rezultata, a posebno je odjeknuo i narušen odnos kapetana Marka Livaje i trenera Gonzala Garcije. No, uspjeli su svladati sve probleme i na zimsku stanku otići s bodom zaostatka za prvoplasiranim Dinamom. Očekuje se kako će i ove zime biti prometno na Poljudu, treba nekako napuniti praznu blagajnu, ali cilj ostaje isti. Vratiti naslov u Split.