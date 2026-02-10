Obavijesti

PRESSICA U 17 SATI

Hajduk sazvao izvanrednu press konferenciju. Vučević odlazi!

Piše Tomislav Gabelić, Jakov Drobnjak,
Split: Goran Vučević predstavljen za novog sportskog direktora Hajduka | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Novinarima će se obratiti predsjednik Nadzornog odbora Ljubo Pavasović Visković te predsjednik Uprave Ivan Bilić. Pozicija Ivana Rakitića nije upitna te on ostaje u Hajduku

Hajduk je "iz vedra neba" najavio izvanrednu press konferenciju s početkom u 17 sati na Poljudu. Novinarima će se obratiti predsjednik Nadzornog odbora Ljubo Pavasović Visković te predsjednik Uprave Ivan Bilić.

U utorak je Nadzorni odbor imao sastanak te je očito da se razgovaralo o nečemu jako bitnom čim je sazvana press konferencija. Iz neslužbenih izvora bliskih klubu doznaje se da Goran Vučević napušta Hajduk. Uz njega klub bi mogli napustiti i ljudi na drugim funkcijama u klubu. To bi se moglo odnositi na španjolske skaute Pepa Boadu, Pepa Mercadera i Joana Torresa, koji bi trebali otići bez otpremnine kada Vučević prestane biti sportski direktor.

Pozicija dosadašnjeg Vučevićeva pomoćnika Ivana Rakitića, kojeg je i pozvao u klub nakon kraja karijere, nije upitna, doznaju 24sata.

Split: Navijači na utakmici Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu
Split: Navijači na utakmici Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Vučević je u kratkom roku ostao bez Gorana Milanka, Miše Krstičevića i Vika Lalića te su počela nagađanja koliko će on sam ostati u klubu. Danas bi i službeno trebao napustiti splitski klub.  

Ivan Bilić, razriješio je Mišu Krstičevića dužnosti šefa nogometne akademije. Tu je odluku Bilić donio nakon interne procjene sportskog sektora ''bijelih'', a o razrješenju je obaviješten od strane uprave. Uz Krstičevića, Hajduk se zahvalio na suradnji i Viku Laliću, koji je stigao u akademiju kao suradnik sportskog direktora Gorana Vučevića. Riječ je o pomalo iznenađujućoj odluci Hajduka, s obzirom na to kako se Krstičević vratio u Hajduk tek početkom srpnja. Ipak, nije dugo ostao na funkciji šefa škole nakon što je ranije bio trener i nogometaš splitskog kluba.

Vučević se funkciji sportskog direktora zadržao kraće od godinu dana, preuzevši upravljanje sportskim sektorom kluba u srpnju prošle godine. Povratak na Poljud uslijedio je nakon što je Hajduk prekinuo suradnju s Françoisom Vitalijem, a time se Vučević nakon devet godina ponovno našao u ulozi glavnog nositelja sportskih odluka.

Hajduk je prethodno napustio 2016., po završetku trogodišnjeg razdoblja na mjestu sportskog direktora. Nakon odlaska iz Splita karijeru je nastavio u Barceloni, gdje je bio dio strukture sportskog menadžmenta, a potom i u Al Nassru. U saudijskom klubu obavljao je dužnosti tehničkog i sportskog direktora sve do kraja 2023. godine. 

