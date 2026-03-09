Hajduk sazvao konferenciju za medije. Tema je stanje Poljuda

Hajduk je za utorak u 17 sati sazvao konferenciju za medije. Poziv je stigao malo poslije 19 sati, piše Slobodna Dalmacija, a tema je infrastrukturna budućnost kluba. Nakon višemjesečnih nagađanja, analiza i zakulisnih priča, čini se da je došao dan odluke o sudbini poljudske ljepotice i dugoročnoj viziji Hajduka.

Poljud oštećen u oluji koja je poharala Split | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Godinama se upozoravalo na alarmantno stanje stadiona, a sve je kulminiralo nakon velikog nevremena prošlog ljeta koje je teško oštetilo krovnu konstrukciju. Iako je klub proveo hitnu sanaciju, postalo je jasno da su "flasteri" na polustoljetnoj konstrukciji samo privremeno rješenje. Točku na i stavila je struka. Profesor emeritus Ante Mihanović, koji je sudjelovao u projektiranju Poljuda davne 1976. godine, nedavno je zaključio kako je stadion ušao u fazu "trajne sanacije" zbog zamora materijala te da je klasična rekonstrukcija nemoguća i neisplativa.

Uprava kluba, na čelu s predsjednikom Ivanom Bilićem, posljednjih mjeseci jasno je komunicirala kako su novi, moderan stadion i trening kamp jedini put prema dugoročnoj održivosti i konkurentnosti. Klub je čak proveo i anketu među svojim pretplatnicima kako bi ispitao mišljenje onih najvjernijih.

Očekuje se da će na sutrašnjoj konferenciji biti predstavljeni rezultati "Studije izvodljivosti" koju je naručio Grad Split. Na stolu su, prema dosadašnjim informacijama, tri ključne opcije koje će odrediti budućnost ne samo Hajduka, već i vizure grada.

Predlaže se izgradnja stadiona na postojećoj lokaciji Poljuda koji bi u potpunosti zadovoljavao sve standarde Uefe Uz to je planirana i opsežna rekonstrukcija sadašnjeg stadiona, koja bi obuhvatila uvođenje suvremenih elemenata tipičnih za moderne nogometne stadione, poput VIP zona, poslovnih prostora, odgovarajuće infrastrukture za ispunjavanje Uefa kriterija, kao i poboljšanja u području energetske učinkovitosti, pristupačnosti i dodatnih sadržaja. Paralelno s tim razmatra se i osnovna sanacija te energetska obnova postojećeg stadiona Poljud, uz istodobnu izgradnju potpuno novog stadiona na lokaciji Brodarica.