Hajduk se drugo kolo zaredom žali na suđenje: 'Nema faula...'

Piše Josip Tolić,
Hajduk se drugo kolo zaredom žali na suđenje: 'Nema faula...'
Foto: HNK Hajduk

Hajduk opet prosvjeduje zbog sudaca. Kritiziraju suđenje Darija Bela protiv Rijeke, objavljuju situaciju "čvrste igre" bez faula. Hoće li Bertrand Layec ovaj put reagirati

Nakon iscrpnog videoisječka sa situacijama s gostovanja u Osijeku, gdje je pobijedio 2-0, iz Hajduka ovaj ponedjeljak opet kritiziraju  sudačku organizaciju, nezadovoljni dijeljenjem pravde Darija Bela u nedjeljnom derbiju protiv Rijeke na Poljudu (2-2).

Na društvenim su mrežama objavili sekvencu od dva kadra starta Stjepana Radeljića na Adrionu Pajazitiju na kojima se vidi kako riječki stoper neoprezno đonom starta na njihova veznjaka, što sudac nije sankcionirao prekršajem.

"#POV (point of view, iz perspektive, op.a.) Čvrsta igra, nema faula", napisali su uz emotikon očiju.

U prošlom kolu Bertrand Layec nije ni spomenuo arbitražu Patrika Pavlešića, na kojega su se žalili s Poljuda, kao i iz udruge Naš Hajduk, bit će zanimljivo vidjeti hoće li Francuz ovaj put imati zamjerku na Belovo suđenje.

