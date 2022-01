Davna želja Dina Mikanovića (27) da se vrati u Hajduk lako bi se mogla realizirati već ove zime. Nekadašnji mladi hrvatski reprezentativac nije dobio pravu priliku u Hajduku, zarana je morao u inozemstvo.

No, u Danskoj i Kazahstanu nije stigao do prave afirmacije. Svim pokušajima povratka do sada su se priječili financijski razlozi i prevelika odšteta. Ove zime u Kazahstanu su se dogodili politički nemiri, Kairat također ima određenih problema i otvorila se mogućnost da uz određenu odštetu Mikanović ranije raskine ugovor.

Za njegovu situaciju znaju i Osječani, no Mikanović bi se puno radije vratio u Hajduk i postoje kombinacije da se to uskoro i dogodi. Desni bek je u Kazahstanu gdje čeka rasplet cijele situacije. U subotu je zakazan odlazak na pripreme u Antalyju, no lako je moguće da ne otputuje s momčadi nego u novu sredinu. Hajduk je jedna od opcija, za sada najozbiljnija. Pitanje je koliku odštetu će čelnici Kairata tražiti i hoće li je Hajduk platiti.

Nije tajna da Hajduk traži desnog beka, iskusni Lovrencsics je dobro rješenje, no momčad koja želi u borbu za trofeje ne može se osloniti samo na njega. Povratkom Mikanovića Lovrencsics bi ne samo dobio pomoć, nego i konkurenciju jer Mikanović je itekako potentan igrač koji može uzeti i mjesto u početnoj postavi.