Navijači Hajduka s nestrpljenjem iščekuju vijest hoće li se i kada Nikola Kalinić vratiti na Poljud, a u nedostatku službenih vijesti osluškuju se i one neslužbene, provjeravaju se statusi na društvenim mrežama, prate talijanski mediji... I u tom kolopletu informacija odnekud se pojavila i "vijest" kako Nikola želi i dalje ostati u Veroni jer smatra da može igrati važnu ulogu u Tudorovoj momčadi. Natpis iz jednog talijanskog medija na brzinu je i bez provjere prenesen u ostalima te je ostavio u čudu navijače Hajduka koji se sada s pravom pitaju kako je moguće da Kalinić želi ostati u Veroni, a do jučer se želio vratiti u Hajduk.

A stvar je poprilično jednostavna, informacija nije ni točna ni provjerena, a jedina istina je da se u zadnja 24 sata baš ništa novoga nije dogodilo, osim što je Kalinić odradio trening s Veronom, kao što se to od njega i očekuje. Ugovor ga s klubom veže još šest mjeseci i mora poštovati i ispunjavati sve obaveze koje pred njega postavljaju sve dok se drugačije ne dogovore. No to ne mijenja baš ništa kada su u pitanju Kalinićeve želje i namjere.

Već smo pisali kako se Kalinić još prije šest mjeseci želio vratiti u Hajduk i na Poljudu zaključiti karijeru, no čelnici Verone nisu ga puštali jer im je trebao kvalitetan centarfor u borbi za opstanak. Sada su i tu brigu prebrinuli i ispunili cilj sezone, rado bi i oni uštedjeli pet - šest plaća, koliko bi još morali isplatiti najskupljem igraču u svlačionici do kraja sezone. Štoviše, u potrazi su za centarforom koji bi zamijenio Kalinića, no još uvijek ga nisu pronašli.

Dodatan problem je i što je Giovanni Simeone zaradio peti žuti karton i mora propustiti sljedeću utakmicu protiv Juventusa, a kako je u Serie A nastupila dvotjedna pauza, Kalinićev povratak na Poljud je tako i dalje na čekanju. Naravno, ako čelnici Verone u međuvremenu ne pronađu zamjenu koju intenzivno traže ili pak zaključe da im je pametnije uštedjeti ozbiljan novac na Kalinićevim plaćama, nego juriti za bodovima koje će u Torinu i onako teško osvojiti.

No čak i ako čelnici Verone odluče zadržali Kalinića da bi zaigrao i u Torinu, još je dovoljno vremena do kraja prijelaznog roka da se realizira njegov planirani povratak na Poljud. Naravno, bilo bi bolje da se Kalinić priključi treninzima Hajduka što prije, no o tome ne odlučuju ni Hajduk ni Kalinić, nego isključivo Igor Tudor i čelnici Verone. Ako i kada oni daju zeleno svijetlo, Kalinić će krenuti prema Splitu, ma što talijanski mediji pisali o tome. A hoće li to biti sutra, prekosutra, za deset dana..., to znaju samo čelnici Verone.