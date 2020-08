'Hajduk se mora boriti za vrh, a ne za druga ili treća mjesta...'

Hajdukov Brazilac sretan je zbog svojih dobrih igara i golova, ali kaže da uvijek uvijek može i bolje. ''Nije mi cilj zabiti što više golova, ali uvijek je dobro zabijati i na taj način doprinositi momčadi''

<p>Na popisu stranaca koji su ostavili duboki trag u novijoj povijesti Hajduka zasigurno će visoko mjesto pripasti Brazilcu Jairu, tihom i samozatajnom igraču, omiljenom među navijačima, koji je u do sada odigranih 76 utakmica zabio 24 gola i upisao 18 asistencija. No respektabilne brojke ne otkrivaju da je Jairo imao dugi post, prije nedjeljnog gola u Osijeku nije zabio na proteklih 14 utakmica!?</p><p>- Bilo je to loše razdoblje za mene, svi napadači u nekom trenutku uđu u krizu... Davao sam sve od sebe, ali lopta jednostavno nije htjela unutra. Sad sam zabio i sve što je prošlo ostaje u povijesti, nastavljam dalje...</p><p><strong>Na utakmici u Osijeku niste izdržali do kraja zbog grčeva, što se dogodilo?</strong><br/> - Prva mi je to bila utakmica, dao sam sve od sebe i to je, uz vrućinu i zahtjeve koje je utakmica stavila pred sve nas, bio glavni razlog. Vjerujem da će se u nastavku sezone sve vratiti na staro.</p><p><strong>Što mislite o sastavu, Caktaš na polušpici, na krilima vi i Eduok ili Gyurcso, a u špici Diamantakos? Kakav je Diamantakos, hoće li pomoći Hajduku?</strong><br/> - Trener bira momčad i sastavlja taktiku, tako da ne mogu govoriti u njegovo ime, a što se tiče Diamantakosa, on je odličan dodatak ovoj momčadi. Priključuje nam se od sljedeće utakmice i vidjet ćemo što će trener odlučiti.</p><p><strong>Debitirali ste prije dvije godine i već promijenili šest trenera?</strong><br/> - Nije to najbolja situacija, naravno, ali mi smo profesionalci, moramo se prilagoditi svim situacijama. Promjene trenera su u modernom nogometu uobičajene, a mi nastojimo raditi najbolje što možemo.</p><p><strong>Ima li razlike u pristupu i radu između Tudora i Vukasa?</strong><br/> - Ne mogu to reći još uvijek, tek je par dana prošlo od kad je trener Tudor otišao, rano je za takve procjene. Vjerujem da smo u dobrim rukama, u ovih par dana vidjeli smo da dobro radi, da su njegove ideje dobre za nas. Što se tiče Tudora zaželjeli smo mu sreću za dalje, bilo je dobro raditi s njim, ali mi se okrećemo dalje svom poslu i novom putu s trenerom Vukasom. Nadam se da ćemo skupa ostići dobre stvari.</p><p><strong>Vukas je za razliku od Tudora u karijeri igrao u napadu, hoćete li igrati više napadački pod njegovom palicom?</strong><br/> - Čuo sam da se govori kako se mi uglavnom branimo, ali mi smo bili drugi najbolji napada u ligi i nije baš da smo se branili...</p><p><strong>Je li razočaran petim mjestom u prvenstvu?</strong><br/> - Naravno, Hajduk je klub koji se uvijek mora boriti za vrh, a ne za druga, treća... mjesta. Startali smo dobro u prošloj sezoni, ali nakon pauze smo popustili, i pogotovo nakon pauze zbog korone. I ostali su bili pogođeni, ali na nas se nekako najviše odrazilo. Sada je nova sezona, sve je novo, idemo dalje u borbu...</p><p><strong>Lani ste u prvom pretkolu kvalifikacija za EL ispali od Gzire, što očekujete ove godine?</strong><br/> - Sigurno da očekujem da pobijedimo i odemo što dalje, ako je moguće i u grupnu fazu, Europa je uvijek glavni cilj naravno. Ali i HNL je jako dug i naporan i dobro je startati dobro.</p><p><strong>Dvije sezone ste u Hajduku, postigli ste isti broj golova kao Marko Futacs i Mass Sarr, ispred vas su Ohandza, Said... Možete li do naslova najefikasnijeg stranca?</strong><br/> - Ja sam sretan svojim postignućima, ali uvijek može i bolje. Nije mi cilj zabiti što više golova, ali uvijek je dobro zabijati i na taj način doprinositi momčadi, kao što su to radili Marko ili Franck prije mene.</p><p><strong>Je li manji pritisak igrati bez navijača na tribinama?</strong><br/> - Ne baš, nedostaju nam navijači jer su nam oni dodatna motivacija, pogotovo kad nam ide dobro na terenu. Naravno da nam nedostaje dobra atmosfera. Gledate nogomet na TV i vidite kako to izgleda, i finale LP bez navijača izgleda kao prijateljska utakmica.</p><p><strong>Na tri domaća ogleda sa Slaven Belupom zabili ste na svakom. Hoćete li i u subotu?</strong><br/> - Radit ću na tome da zabijem ne samo njima, nego na svakoj idućoj utakmici do kraja sezone...</p><p><strong>U prvoj sezoni zabili ste 13, u drugoj 9 golova u prvenstvu, koji je cilj za treću sezonu?</strong><br/> - Uvijek više nego u prošloj, ha, ha, ha... U prošloj sezoni nisam uspio, ali nadam se da sada hoću. Nisam centarfor, pokušavam pomoći momčadi na razne načine, golovima, asistencijama, sudjelovanjem u gradnji napada... Naravno da želim zabijati, ali dok god pomažem igrom i asistencijama jednako sam sretan.</p><p><strong>Kad ste zadnji put bili kući u Brazilu?</strong><br/> - Sad je već prošlo godinu dana... Navikao sam već, to je dio mog posla. Možda je sada posebno zbog korone i svega, ali ne mogu ići, a i da mogu pitanje je bi li se odlučio na put zbog rizika od korone. Na sreću moderna tehnologija pomaže da ostanem u kontaktu s obitelji i prijateljima.</p>