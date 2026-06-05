Hajduk se oglasio o terminu priprema: Velik broj igrača ima obaveze u reprezentacijama...

Pripreme za novu sezonu Hajduk će otvoriti okupljanjem momčadi na Poljudu pod vodstvom trenera Gonzala Garcije i to 15. lipnja. Nakon početne faze rada u Splitu, koja će trajati do 22. lipnja, momčad seli u Sloveniju, gdje će glavni dio priprema odraditi na Bledu, istoj destinaciji koju je koristila i prošlog ljeta.

Hajduk se na X-u oglasio i demantirao navode iz Slobodne Dalmacije o navodnim kratkim pripremama.

"Navodi novinara Slobodne Dalmacije Antonija Juričića u potpunosti su neistiniti. Početak priprema određen je u skladu s reprezentativnim obvezama velikog broja igrača, a do okupljanja su svi ostali igrači dobili plan individualnih treninga", stoji u priopćenju.

#HajdukAuthentic Navodi novinara Slobodne Dalmacije Antonija Juričića u potpunosti su neistiniti. Početak priprema određen je u skladu s reprezentativnim obvezama velikog broja igrača, a do okupljanja su svi ostali igrači dobili plan individualnih treninga. pic.twitter.com/oqC8LrG6nQ — HNK Hajduk Split (@hajduk) June 5, 2026

Tijekom boravka u Sloveniji planirano je odigravanje tri ili četiri prijateljske utakmice. Povratak u Split predviđen je za 1. srpnja, nakon čega će "bili" nastaviti trenirati do prvog europskog ispita u kvalifikacijama za Europa ligu, zakazanog za 9. srpnja.

Za Garciju će ovo biti treći pripremni ciklus otkako vodi Hajduk, nakon što je prošle sezone s momčadi prošao i ljetne i zimske pripreme. I dalje nije jasno u kojem će sastavu krenuti put Slovenije jer se niz igrača povezuje s mogućim odlascima.