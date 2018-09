Hajduk se pohvalio! Za derbi je već prodano 15 tisuća ulaznica

[DERBI] 15.000 gledatelja osiguralo je u ovom trenutku svoju ulaznicu za derbi između Hajduka i Dinama. Vidimo se u subotu na Poljudu‼️ 🏳️🏳️🏳️❤️💙 #samohajduk #svinaderbi #svinapoljud

