Hajduk objavio video sudačkih grešaka protiv Livaje! Navijači bjesne: "Sudačka zavjera ili mladi talent u učenju?" Sudac Pavlešić pod paljbom kritika, HNS raspušta sudačku komisiju
Hajduk se požalio na suđenje u Osijeku. Pogledajte 7 procjena suca oko Livaje: 'Naučit će...'
Dan nakon pobjede nad Osijekom u derbiju četvrtog kola HNL-a (2-0), iz Hajduka su se oglasili videokompilacijom sa sudačkim procjenama Patrika Pavlešića (27) iz Duge Rese za koje smatraju da su pogrešne.
Hajduk je objavio video sedam situacija s utakmica i sve su vezane uz njihova kapetana i strijelca Marka Livaju. Tiču se uglavnom duela s igračima Osijeka koje Pavlešić nije karakterizirao kao prekršaj na njemu, kao i prosvjeda zbog kojega je dobio žuti karton i poništenog gola zbog dosuđenog faula u napadu.
"Mlad je, valjda će naučit...", napisali su s Poljuda u opisu videa.
'Naučija je on već jako dobro...'
Ovo su neki od komentara navijača ispod objave na Facebooku:
- "Jel se Livaja smilova i ostavia Hasiću toliko željeni dres?"
- "Ajd ne se*imo, koji k vise. Ok, nije sudio par faulova, i sad treba kukat. Pa vise u k i klub. Gdje nam je ponos ako ćemo za faulove kukat??? A kad nam pomognu sve ok. Ja takav Hajduk ne želim, ja sam ponosan navijač Velikog kluba"
- "Čim je prestao igrati za reprezentaciju drastično sve i jedan sudac promjenio kriterij"
- "Kontra mraku kontra sili"
- "Jedina utakmica u zadnje 3 godine HNL-a kad su se na Livaji svirali faulovi- prosla sezona predzadnje kolo, Rijeka na Poljudu... kad smo mi vec otpali iz borbe za naslov."
- "Unatoč velikom naporu suca da spriječi Hajdukovu pobjedu, velikim naporom naših igrača i zajedništvom, nije uspio u svom naumu !"
- "Naučija je on već jako dobro. Bruno Marić može bit ponosan. Ako ne virujete pitajte ga"
- "Uzas jedan od suca jer ne zna sto je faul a sto karton katastrofa"
- "Nema on tu sta naucit, to je namjera, nasljednik Pajaca, Zebeca, Bebeka, Novaka…da ne nabrajam vise, pisa bi 20 min"
- "Češće ovakvih videa!"
- "Nemojte kukat nego igrajte tako! Jel lav kuka ili j... mater svima?!"
- "Sljedeci put kad se bude islo u Osijek podijelite ljudima Markove dresove prije utakmice da mu ne skidaju u toku utakmice"
Svako kolo prozivka sudaca!?
Tek su četiri kola prvenstva završila, a gotovo u svakom neki klub javno izražava nezadovoljstvo suđenjem. Slične videoisječke sa svojih utakmica objavljivali su Osijek s gostovanja kod Varaždina (0-0, sudac Igor Pajač), kao i Varaždin nakon poraza kod Slaven Belupa 3-1 (sudac Duje Strukan).
U međuvremenu, nakon niza kritika u javnosti i vraćanja izbačenog suca Tonija Dadića na listu, izvršni odbor HNS-a raspustio je Sudačku komisiju i njenu šefu Bertrandu Layecu dopustio da odabere samo dvoje ljudi s kojima će nastaviti raditi. Prije početka prvenstva nakon žestokih prozivki iz Hajduka ostavku na mjesto kontrolora suđenja podnio je Bruno Marić.
