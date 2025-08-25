Hajduk se požalio na suđenje u Osijeku. Pogledajte 7 procjena suca oko Livaje: 'Naučit će...'

Dan nakon pobjede nad Osijekom u derbiju četvrtog kola HNL-a (2-0), iz Hajduka su se oglasili videokompilacijom sa sudačkim procjenama Patrika Pavlešića (27) iz Duge Rese za koje smatraju da su pogrešne.

Hajduk je objavio video sedam situacija s utakmica i sve su vezane uz njihova kapetana i strijelca Marka Livaju. Tiču se uglavnom duela s igračima Osijeka koje Pavlešić nije karakterizirao kao prekršaj na njemu, kao i prosvjeda zbog kojega je dobio žuti karton i poništenog gola zbog dosuđenog faula u napadu.

"Mlad je, valjda će naučit...", napisali su s Poljuda u opisu videa.

'Naučija je on već jako dobro...'

Ovo su neki od komentara navijača ispod objave na Facebooku:

"Jel se Livaja smilova i ostavia Hasiću toliko željeni dres?"

"Ajd ne se*imo, koji k vise. Ok, nije sudio par faulova, i sad treba kukat. Pa vise u k i klub. Gdje nam je ponos ako ćemo za faulove kukat??? A kad nam pomognu sve ok. Ja takav Hajduk ne želim, ja sam ponosan navijač Velikog kluba"

"Čim je prestao igrati za reprezentaciju drastično sve i jedan sudac promjenio kriterij"

"Kontra mraku kontra sili"

"Jedina utakmica u zadnje 3 godine HNL-a kad su se na Livaji svirali faulovi- prosla sezona predzadnje kolo, Rijeka na Poljudu... kad smo mi vec otpali iz borbe za naslov."

"Unatoč velikom naporu suca da spriječi Hajdukovu pobjedu, velikim naporom naših igrača i zajedništvom, nije uspio u svom naumu !"

"Naučija je on već jako dobro. Bruno Marić može bit ponosan. Ako ne virujete pitajte ga"

"Uzas jedan od suca jer ne zna sto je faul a sto karton katastrofa"

"Nema on tu sta naucit, to je namjera, nasljednik Pajaca, Zebeca, Bebeka, Novaka…da ne nabrajam vise, pisa bi 20 min"

"Češće ovakvih videa!"

"Nemojte kukat nego igrajte tako! Jel lav kuka ili j... mater svima?!"

"Sljedeci put kad se bude islo u Osijek podijelite ljudima Markove dresove prije utakmice da mu ne skidaju u toku utakmice"

Svako kolo prozivka sudaca!?

Tek su četiri kola prvenstva završila, a gotovo u svakom neki klub javno izražava nezadovoljstvo suđenjem. Slične videoisječke sa svojih utakmica objavljivali su Osijek s gostovanja kod Varaždina (0-0, sudac Igor Pajač), kao i Varaždin nakon poraza kod Slaven Belupa 3-1 (sudac Duje Strukan).

U međuvremenu, nakon niza kritika u javnosti i vraćanja izbačenog suca Tonija Dadića na listu, izvršni odbor HNS-a raspustio je Sudačku komisiju i njenu šefu Bertrandu Layecu dopustio da odabere samo dvoje ljudi s kojima će nastaviti raditi. Prije početka prvenstva nakon žestokih prozivki iz Hajduka ostavku na mjesto kontrolora suđenja podnio je Bruno Marić.