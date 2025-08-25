Obavijesti

Sport

Komentari 53
VIDEO S DERBIJA

Hajduk se požalio na suđenje u Osijeku. Pogledajte 7 procjena suca oko Livaje: 'Naučit će...'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
Hajduk se požalio na suđenje u Osijeku. Pogledajte 7 procjena suca oko Livaje: 'Naučit će...'
Osijek i Hajduk sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Hajduk objavio video sudačkih grešaka protiv Livaje! Navijači bjesne: "Sudačka zavjera ili mladi talent u učenju?" Sudac Pavlešić pod paljbom kritika, HNS raspušta sudačku komisiju

Dan nakon pobjede nad Osijekom u derbiju četvrtog kola HNL-a (2-0), iz Hajduka su se oglasili videokompilacijom sa sudačkim procjenama Patrika Pavlešića (27) iz Duge Rese za koje smatraju da su pogrešne.

Pokretanje videa...

Sažetak Osijek - Hajduk 01:06
Sažetak Osijek - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Hajduk je objavio video sedam situacija s utakmica i sve su vezane uz njihova kapetana i strijelca Marka Livaju. Tiču se uglavnom duela s igračima Osijeka koje Pavlešić nije karakterizirao kao prekršaj na njemu, kao i prosvjeda zbog kojega je dobio žuti karton i poništenog gola zbog dosuđenog faula u napadu.

"Mlad je, valjda će naučit...", napisali su s Poljuda u opisu videa.

POGLEDAJTE VIDEO:

'Naučija je on već jako dobro...'

Ovo su neki od komentara navijača ispod objave na Facebooku:

  • "Jel se Livaja smilova i ostavia Hasiću toliko željeni dres?"
  • "Ajd ne se*imo, koji k vise. Ok, nije sudio par faulova, i sad treba kukat. Pa vise u k i klub. Gdje nam je ponos ako ćemo za faulove kukat??? A kad nam pomognu sve ok. Ja takav Hajduk ne želim, ja sam ponosan navijač Velikog kluba"
  • "Čim je prestao igrati za reprezentaciju drastično sve i jedan sudac promjenio kriterij"
  • "Kontra mraku kontra sili"
  • "Jedina utakmica u zadnje 3 godine HNL-a kad su se na Livaji svirali faulovi- prosla sezona predzadnje kolo, Rijeka na Poljudu... kad smo mi vec otpali iz borbe za naslov."
  • "Unatoč velikom naporu suca da spriječi Hajdukovu pobjedu, velikim naporom naših igrača i zajedništvom, nije uspio u svom naumu !"
  • "Naučija je on već jako dobro. Bruno Marić može bit ponosan. Ako ne virujete pitajte ga"
  • "Uzas jedan od suca jer ne zna sto je faul a sto karton katastrofa"
  • "Nema on tu sta naucit, to je namjera, nasljednik Pajaca, Zebeca, Bebeka, Novaka…da ne nabrajam vise, pisa bi 20 min"
  • "Češće ovakvih videa!"
  • "Nemojte kukat nego igrajte tako! Jel lav kuka ili j... mater svima?!"
  • "Sljedeci put kad se bude islo u Osijek podijelite ljudima Markove dresove prije utakmice da mu ne skidaju u toku utakmice"

Svako kolo prozivka sudaca!?

Tek su četiri kola prvenstva završila, a gotovo u svakom neki klub javno izražava nezadovoljstvo suđenjem. Slične videoisječke sa svojih utakmica objavljivali su Osijek s gostovanja kod Varaždina (0-0, sudac Igor Pajač), kao i Varaždin nakon poraza kod Slaven Belupa 3-1 (sudac Duje Strukan).

U međuvremenu, nakon niza kritika u javnosti i vraćanja izbačenog suca Tonija Dadića na listu, izvršni odbor HNS-a raspustio je Sudačku komisiju i njenu šefu Bertrandu Layecu dopustio da odabere samo dvoje ljudi s kojima će nastaviti raditi. Prije početka prvenstva nakon žestokih prozivki iz Hajduka ostavku na mjesto kontrolora suđenja podnio je Bruno Marić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 53
UŽIVO HNL transferi: Veliko pojačanje danas dolazi u Hajduk
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Veliko pojačanje danas dolazi u Hajduk

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Bivši dinamovac otišao u Rumunjsku
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Bivši dinamovac otišao u Rumunjsku

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Ljubila Đalovića, Ćorluku i vaterpolista, bila je najseksi Hrvatica. Evo čime se sad bavi
ZANOSNA RIJEČANKA

FOTO Ljubila Đalovića, Ćorluku i vaterpolista, bila je najseksi Hrvatica. Evo čime se sad bavi

Vedrana Linardić iz svijeta mode preselila se u vrtić. Nekadašnje lice s pista sada radi s djecom, no ne odbacuje povratak na scenu. Njen ljubavni život sa sportašima bio je često na naslovnicama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025