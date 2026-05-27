Hajduk se požalio: Tražili smo mišljenje stručnjaka o Poljudu, zbog pritiska su to odbili učiniti

Iako se činilo kako je priča o infrastrukturi, konkretno obnovi/rekonstrukciji/rušenju i izgradnji Poljuda pala u drugi plan, očito je da će se Hajduk i dalje boriti za što bolje uvjete rada i odigravanja utakmica. U tom smjeru idu i izrade analiza postojećeg stanja stadiona, čiju je objavu najavio klub, koji se javno požalio na pritiske zbog kojih pojedini stručnjaci odbijaju sudjelovati u procesu. Priopćenje Hajduka objavljujemo u cijelosti:

Tvrtka Otpornost d.o.o. na zahtjev HNK Hajduk izradila je projekt ispitivanja stanja i sigurnosti stadiona Poljud. Kako smo više puta komunicirali, tim predvođen Prof. emeritus Antom Mihanovićem, jedinim živućim projektantom stadiona Poljud, proveo je sve potrebne analize koje su trebale biti recenzirane od strane neovisnih stručnjaka.

Nažalost, pritisak dijela javnosti doveo je do toga, da su kontaktirani recenzenti, od Osijeka, preko Zagreba pa sve do Slovenije odbili sudjelovati i pisano iskazati svoje stručno mišljenje, a dio njih se izuzeo tijekom procesa recenziranja.

Split: Na Poljudu predstavljena Studija izvodljivosti projekta "Nogometni stadion i kamp u Splitu"

Važno je napomenuti da se u javnoj raspravi o ovoj kompleksnoj temi uključio veliki broj osoba koje se predstavljaju kao stručnjaci, ali u stvarnosti postoji tek nekoliko pojedinaca čije se stručno mišljenje može uzeti u obzir.

Rezultate analize u narednim danima predstavit ćemo nadležnim ministarstvima, a zatim i javnosti, kako bismo što prije donijeli odluke koje će usmjeriti infrastrukturnu budućnost Hajduka i Splita.