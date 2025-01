Hajduk se želi riješiti otpisanih, ali neće biti jeftino. Evo koji iznos bi im klub mogao isplatiti

Dok Gennaro Gattuso brusi formu hajdukovaca za nastavak sezone, sportski direktor Francois Vitali radi na igračkoj križaljci. Naravno, želja je ojačati momčad u borbi za naslov prvaka, ali jedno su želje, a drugo realnost. A ona kaže da Splićani moraju prvo prodati kako bi popunili budžet za stabilno funkcioniranje, a potom i za transfere. No, zasad nema naznaka toga pa su posudbe jedina opcija.

Pokretanje videa... 01:02 Cannavaro vs Gattuso, čija je voda bolja | Video: Ingrid Vujević/24sata, Hajduk Digital TV

Spominje se povratak Tome Bašića i Jana Mlakara, obojica žele doći, tu nema nikakvih prepreka, ali njihovi klubovi traže da Hajduk pokrije veći dio njihovih plaća čiji iznos baš i nije malen pa su tu zasad pregovori zapeli. Najbliže dolasku je krilni napadač Michele Šego oko kojeg su pregovori s Varaždinom u poodmakloj fazi i uskoro bi se mogao pridružiti momčadi na pripremama u Alicanteu. Kako je besplatno otišao u Varaždin, Hajduk ima pravo na 40 posto od sljedećeg transfera, a to će sada iskoristiti za njegov povratak. U suprotnom smjeru, kao kompenzacija za preostalih 60 posto, mogao bi otići Mate Antunović.

No, uz potragu za pojačanjima, potrebno je i riješiti se balasta u momčadi. Gattuso je zbog nediscipline izbacio Yassinea Benrahoua i Leona Dajakua. Dao im je drugu šansu, no opet su se ogriješili i kod Talijana oprosta više nema pa klub radi na raskidu ugovora, ali jasno je kako će ga to itekako koštati. Dajaku ima ugovor do ljeta 2027. godine, plaća uredno sjeda svaki mjesec i nigdje mu se ne žuri, no ako ima imalo ambicije napraviti nešto u karijeri, morat će i on prihvatiti nešto manju otpremninu kako bi mogao što prije potražiti novi klub.

Osijek i Hajduk sastali se u 14. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

A kako pišu Sportske novosti, ona bi mogla iznositi šest plaća. Godišnja plaća mu je 400 tisuća eura pa to znači da bi za raniji raskid dobio 200 tisuća eura. Ista situacija je i s Benrahouom koji ima ugovor na godinu i pol dana, ali i on bi mogao otići iz Hajduka s istom otpremninom. Kako god bilo, ova neugodna situacija ostavit će posljedice na splitskoj blagajni. Podsjetimo, njih dvojica bila su otpisana na početku sezone. Tražili su klub tri mjeseca, ali nitko ih nije htio pa ih je Hajduk bio primoran priključiti momčadskim treninzima jer su prijetili tužbom. No, ovaj put povratka nema. Klub ih se želi što prije riješiti.

Zagreb: Lokomotiva i Hajduk sastali su se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Na odlasku je i marokanski desni bek Fahd Moufi. Ni on nije otišao na pripreme u Španjolsku, ali ne zato što je izbačen, već što radi na transferu u marokanski Wydad iz Casablance. Gotovo da i nije igrao u jesenskom dijelu sezone, bio je nezadovoljan minutažom, a navodno je odlučio otići nakon što mu je netko provalio u stan.