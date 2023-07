Hajduk spektakularnim videom predstavio pojačanje, javio se i Perišić! 'Ajde, ne loži nas više'

Danima su navijači nestrpljivo čekali i 'osvježavali' Hajdukove društvene mreže, a onda je klub u dva dana izazvao veliko veselje među svojim pukom.

Prvo je u utorak Fahd Moufi predstavljen kao novo pojačanje na desnom beku, a nedugo nakon toga je Filip Krovinović potpisao novi ugovor do 2026. godine. Bila je to samo uvertira pred novi radni i poprilično aktivan dan na Poljudu. Ismael Diallo je predstavljen kao novi lijevi bek, a poslijepodne je stigao videozapis kojeg su navijači danima iščekivali. Ne, nije Ivan Perišić, ali je veliko pojačanje.

Belgijski veznjak Vadis Odjidja-Ofoe (34) novi je igrač Hajduka. Riječ je o fantastičnom veznjaku bogate karijere koji je igrao za Club Brugge, Olympiacos, Norwich, HSV i Gent. Igrač je to za kojim su vapili na Poljudu. Fizički moćan veznjak koji sjajno čita igru, ima odličnu viziju i velike ofenzivne kvalitete. Uz to, krasi ga i sjajna igra u obrani pa je Ivan Leko u njemu dobio veliko pojačanje koje se dokazalo na europskoj razini. Posljednjih pet godina odigrao je preko 200 utakmica za Gent s kojim je igrao europska natjecanja. Leko je dobio tri sjajna igrača u dva dana i definitivno pojačao svoju momčad uoči subote i Superkupa protiv Dinama. On i navijači sanjaju još jednog igrača.

Klub je Belgijca predstavio po uzoru na legendarni film Matrix, a novo ime u poljudskoj svlačionici oduševilo je navijače. Ovaj put nisu morali 'guglati'. No, ne samo njih. Javio se i jedan čovjek koji zasigurno ovih dana neprestano štuca.

- To je moj čovjek. Sretno - napisao je Ivan Perišić u komentaru Hajdukove objave. I izazvao pomutnju među navijačima 'bilih'. Milo mu je što je njegov bivši suigrač potpisao za njegov klub, ali tek bi izbila neviđena euforija kada bi mu se i on pridružio.

Foto: Hajduk

Prvi put je to da se Perišić oglasio na Hajdukovim stranicama otkako je u eter puštena vijest kako je na korak od povratka u Hajduk. Dok ga navijači sanjaju i pokušavaju na sve načine doći do neke informacije, Perija šuti. Naravno, njegov komentar izazvao je veliku pozornost na društvenim mrežama.

- Kad ćeš ti', 'čekamo još tebe', 'ajde ne loži nas više' - glasili su neki od komentara.

Foto: Hajduk

Nije to Perišić napravio kako bi još malo podgrijao atmosferu i pojačao neizvjesnost. Odjidja i on jako dobro se znaju. Od 2009. do 2011. godine dijelili su svlačionicu u Club Bruggeu. Za spomenuti klub odigrao je 181 utakmicu uz 22 gola, a s Ivanom Perišićem odigrao je čak 78 utakmica! Tko zna, možda će još koju, u dresu Hajduka.