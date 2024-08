Hajduk stao u zaštitu igrača: Do daljnjega zabranili komentare na društvenim mrežama...

Ivane, hvala ti i sretno u nastavku karijere, napisao je Hajduk na društvenim mrežama nakon što je objavio da je Perišić raskinuo ugovor s klubom.

Hajdukove društvene mreže imaju veliki broj pratitelja pa tako i svaka objava izmami enorman broj lajkova i komentara, no ovaj put su komentari zjapili prazni, Razlog je što je splitski klub zabranio komentiranje ispod objave o Perišićevom odlasku zbog uvreda na njegov računa nakon što je odlučio otići. Nije to spriječilo hajdukovce da ispod drugih objava izraze svoje mišljenje o hrvatskom reprezentativcu. No, to više neće biti moguće.

Ivan Perišić odlazi iz Hajduka (arhiva) | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Kako piše Dalmatinski portal, Hajduk je do daljnjega odlučio zabraniti komentiranje njihovih objava na društvenim mrežama!

- Kao nogometni klub poštujemo sportska načela i slobodu izražavanja, kako na terenu tako i izvan njega. Nažalost, svjedoci smo sve češćih verbalnih prijetnji, govora mržnje i diskriminacije na društvenim mrežama, stoga smo s ciljem zaštite igrača i ugleda Kluba do daljnjega onemogućili komentiranje na službenim stranicama HNK Hajduk Split - objavili su iz Hajduka.