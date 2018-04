Hajduk: Ta naopako okrenuta zastava ima svoje značenje...

Oglasio se i Hajduk, preko službe za odnose s javnošću poslali su nedvosmislenu poruku o 'slučaju zastava':

Naopako okrenuta zastava HNS-a ima svoje značenje – stoji u poruci s Poljuda.

Kratko i jasno! Zastavu krovne kuće hrvatskog nogometa namjerno su tijekom utakmice s Lokomotivom okrenuli naopako, kako bi poslali nedvosmislenu poruku. Kad je već u HNS-u sve naopako, onda neka i zastava tako visi. Do kada? E to ćemo tek vidjeti, hoće li ostati na ovom jednom izoliranom slučaju, ili će se nastaviti i ubuduće.

A da zastava nije slučajno obješena naopako, bilo je jasno još za vrijeme utakmice. Potvrdio je to i delegat Jure Zečević iz Knina, koji je u službeni zapisnik unio opasku kako je u 7. minuti primijetio naopako izvješenu zastavu, te kako je u 12. minuti utakmice na to upozorio Hajdukovog povjerenika za sigurnost Antu Zebića, no do kraja utakmice nije bilo reakcije.

'Slučaj zastava' očito je nastavak prepucavanja između dvije nepomirljive strane, bez neke naznake da bi se stanje uskoro moglo promijeniti. Jasno da će ova akcija izazvati dodatni revolt u HNS-u, te da Hajduka po svemu sudeći čeka nova kazna, no za razliku od nekih ranijih, ovu će rado platiti, i uživati u tome što sitnim nepodopštinama nerviraju Šukera i društvo iz HNS-a.

Nigdje u propozicijama nije predviđena sankcija za ovako nešto, no Disciplinski sudac Alan Klakočar će sigurno pokrenuti postupak i tražiti očitovanje Hajduka, kako zbog pirotehnike, tako i zbog povrede Disciplinskog pravilnika u segmentu organizacije utakmice. Hajduk će morati objasniti zbog čega je zastava bila izvješena naopako, a ako se očituju da to 'ima značenje' kako vi tvrdite, onda su očito spremni za to i platiti – kazao nam je povjerenik natjecanja Josip Brezni, te dodao kako će već sutra ujutro Disciplinski sudac Klakočer odrediti sankciju za susret Hajduk – Rijeka, na kome je bio veći prekid zbog korištenja pirotehnike.