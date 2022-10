Hajduk tužio oca Marka Brkljače zbog klevete: Traže 100.000 kn

Hajduk je na splitskom sudu podnio tužbu protiv Olivera Brkljače u kojoj od njega traži odštetu od 100 tisuća kuna, a sve zbog intervjua kojeg je dao početkom srpnja.

Oliver Brkljača otac je bivših Hajdukovih nogometaša Marka i Luke, a cijeli je spor nastao nakon što se njegov stariji sin Marko (18) i Hajduk nisu uspjeli dogovoriti oko produženja ugovora, što je rezultiralo Markovim prelaskom u Dinamo.

Iz Hajduka smatraju kako je Brkljača javno govorio o povjerljivim detaljima pregovora, brojkama te dodaju kako su neistinite i uvredljive njegove tvrdnje kako je dugogodišnji Hajdukov igrač, inače kućni prijatelj s predsjednikom Hajduka Lukšom Jakobušićem, razlog nepotpisivanja ugovora.

- Znate zašto je Marko otišao iz Hajduka? Odjednom se u priči pojavio jedan dugogodišnji igrač, danas agent i vanjski suradnik Hajduka, sam se predstavlja i kao veliki prijatelj Lukše Jakobušića. Skaut tog čovjeka me zvao danima, stalno tražio da se nađemo, ali ja sam odbio barem desetak takvih poziva jer Marko je već imao svog agenta. I s njim smo bili prezadovoljni. No pozivi su stizali i stizali, već mi je i supruga rekla: "Pa daj se više nađi s tim čovjekom ili će me izluditi" - rekao je Oliver Brkljača u intervjuu početkom srpnja ove godine.

- Čim smo se našli, čovjek me prvo pitao ima li Marko agenta. Rekao sam da ima, čovjeka kojem potpuno vjerujemo, a onda me isti pitao zašto sam uopće došao na ovaj sastanak. Ništa mi nije bilo jasno, pa oni su zvali mene, a ne ja njih. Čovjek se predstavio kao agent i vanjski suradnik Hajduka, znao je baš svaki detalj o svakom dosadašnjem sastanku ili razgovoru Markovog agenta s čelnicima Hajduka. Ma sve je znao u kunu, sve od A do Ž što mi je bilo čudno. I još mi kaže kako nismo smjeli prihvatiti tako malu plaću od Hajduka.

- Evo, četiri godine sam svaki drugi dan vozio od Benkovca do Splita i natrag, možda samo pet puta išao autocestom, kako bih smanjio troškove. I onda ti ljudi imaju obraza prozivati mene i moju obitelj. I znate što su napravili? Poslali su Marku 24. veljače (15 dana kasnije) prijedlog profesionalnog ugovora po kojem bi on zarađivao 120.000 eura godišnje (opet nam je sve pokazano na uvid!)?! Poslije cijelog linča i prekida bilo kakve komunikacije od dva tjedna. Znači, oni su odbili moju ideju ugovora od 60.000 kuna mjesečno uz postotak od sljedećeg transfera, pa nam pošalju ponudu od 10.000 eura mjesečno?! A nikada, niti u jednom trenutku mi nismo razgovarali o tim brojkama. Pa mi bismo pristali i za pola manje, ali ne nakon što su javno prozvali mene i moju obitelj.

Nakon što je izašao intervju, priopćenjem se oglasio i Hajduk, te Brkljačine izjave nazvao degutantnima i neistinitima. U priopćenju je pisalo:

Na dan završetka pregovora s igračem Markom Brkljačom i njegovim zastupnicima jasno smo i transparentno iskomunicirali razloge zbog kojih nije došlo do dogovora između dvije strane. Degutantne optužbe koje je njegov otac Oliver Brkljača iznio u dijelu medija nemaju nikakve veze s istinom, HNK Hajduk ne funkcionira na takav način te ih sa zgražanjem odbacujemo. Zbog svega izrečenog, prisiljeni smo pokrenuti odgovarajuće pravne postupke u svrhu zaštitite prava i integriteta kluba, kao i institucije predsjednika te sportskog direktora kluba.

Očito je da će ovaj spor dobiti epilog pred splitskim općinskim sudom, pred kojim Hajduk traži naknadu od 100 tisuća kuna te objavu demantija.

Kontaktirali smo i samog Olivera Brkljaču, koji nam je rekao:

- Meni je ovo prvi glas da je Hajduk podnio tužbu protiv mene i za taj iznos. Nitko me nije obavijestio. Kad dođe do mene, očitovat ću se. Ja i dalje tvrdim da je sve točno od riječi do riječi što sam rekao u intervjuu. Toliko od mene.

