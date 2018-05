Hajduk je objavio videoanalizu grešaka sudaca: Tužimo HNS!

Vi i dalje radite po svom, a mi ćemo se žaliti jer nam ništa drugo ne preostaje, poručuju iz Hajduka sudačkoj organizaciji i vrhuški HNS-a najnovijim priopćenjem u koji su priložili sudačke pogreške na njihovu štetu u derbijima s Dinamom u zadnje četiri godine. S obzirom na to da Hajduk ne participira u radu HNS-a jer ga smatra nelegalnim, tako nemaju nikakvog utjecaja ni na politiku HNS-a, ali ni na sudačku organizaciju pa im ne preostaje ništa drugo nego ukazivati na nepravdu.

I nisu žalili truda, protekloga tjedna detaljno su izanalizirali sve sudačke pogreške na derbijima s Dinamom u zadnjih nekoliko godina, sve su ih posložili u videouradak koji traje oko sedam minuta pa tko voli neka izvoli, neka pogleda kako hrvatski suci tretiraju Hajduk u ogledima s najvećim rivalom.

I neka slobodno Dinamo zbraja trofeje, tješi se da su upravo oni najoštećeniji klub u ligi, a čelnici sudačke organizacije i HNS-a neka slobodno tvrde da je suđenje dobro, i da nam ne trebaju ni strani suci, ni strani povjerenici za suđenje. Evo vam video pa se uvjerite!

A samo u ovoj sezoni spornih je detalja bilo napretek. Od dvije kardinalne pogreške Zebeca i Križarića na nedavnom finalu kupa, preko Pejina koji je u Maksimiru isključio Lopeza i dosudio kazneni udarac za Dinamo iako je bio prekršaj Soudanija, a na Poljudu priznao gol Dinama iako su četiri igrača bili u zaleđu.

Zebec je upropastio i prvi derbi kad je priznao gol Dinama, iako je prije toga Henríquez nokautirao Stipicu i izbio mu zub, a Dinamo zabio gol iz zaleđa...Da ne bi bilo zabune, izvukli su u Hajduku i pogreške u njihovu korist, ne bježe kako je i njih bilo, no iz priloženoga videa je jasno koliko je nesrazmjer velik, što je po njima najbolja potvrda kako to nikako ne može biti slučajno...

Izračunali su kako je u zadnje dvije sezone Hajduk oštećen u šest od devet derbija, a Dinamo u dva, dok su u četiri sezone oštećeni u devet od 23 odigrana derbija. Prije dvije godine napravljena je studija europskog nogometa u kojoj su analizirani najveći derbiji po zemljama, te koliko često suci u njima griješe. Studija je pokazala kako je prosjek pogrešaka na štetu jedne momčadi oko 12 posto, a u nekim zemljama se penje i do 20 posto. U Hrvatskoj je razlika drastična, Hajdukova analiza je pokazala kako je u zadnje dvije godine Hajduk je oštećen u 67 posto, a u zadnje četiri u 39 posto odigranih derbija.

Bez obzira na sve prikazano, namjeru će Splićani ipak jako teško dokazati, pogotovo jer se radi o više različitih sudaca. No to ne znači da neće i ne trebaju pokušavati. Video će biti odaslan na više adresa, među ostalim i krovnoj kući europskog nogometa pa neka Čeferin, Boban i društvo pogledaju što se u Hrvatskoj događa, ako to već i ne znaju...

Na kraju podužeg priopćenja Hajduk je naveo kako neće posustati te kako će nastaviti voditi borbu za pravednije odnose unutar hrvatskog nogometa svim raspoloživim zakonitim sredstvima. I pobijedit ćemo, jer ovakve utakmice Hajduk ne gubi - zaključuju iz Hajduka.

Hajduk je navodno već angažirao i dvojicu inozemnih odvjetnika koji će pokrenuti i sudski spor, u kome će pred međunarodnim sudom od HNS-a i sudačke komisije tražiti financijsku kompenzaciju za izravnu i neizravnu štetu nanesenu sudačkim pogreškama i nepravdama. Procjenu štete napravit će konzultantska kuća, a prema grubim procjenama riječ je o milijunima eura izravne štete, kao i zgubljene dobiti...

Hajdukovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

HNK Hajduk već godinama vodi borbu za uspostavljanje pravednijih odnosa u hrvatskom nogometu, a jedna od ključnih stvari u toj borbi je rješavanje aktualne situacije unutar sudačke organizacije.

Posljednji događaji na finalnoj utakmici Hrvatskog kupa samo potvrđuju našu tezu kako je sudačkoj organizaciji pod hitno potrebna neovisna reforma na svim razinama natjecanja. Uvođenje respektabilnog stranog povjerenika za suđenje je rješenje koje su primijenili i drugi savezi i koje je podiglo kvalitetu suđenja te to smatramo nužnim. Smatramo i uvjereni smo kako je povjerenje već odavno izgubljeno, a slijedom toga u svrhu procjene kvalitete suđenja, analizirali smo isto u posljednje četiri godine.

Za analizu smo uzeli u obzir samo suđenje u najvećem derbiju hrvatskog nogometa jer one donose najveću rezultatsku, ekonomsku i marketinšku vrijednost. Moguće je da smo propustili koju situaciju na štetu bilo kojeg kluba, ali dodatne greške kvalitetu suđenja čini još gorim. Također naglašavamo kako je ovako kratkim uratkom nemoguće ukazati na tendencioznost sudačkog kriterija, kao nešto što usmjerava utakmicu i vodi je određenom ishodu, pa smo u tu svrhu izdvojili tek poneki očit prekršaj koji govori u tu svrhu. Svjesno nismo htjeli imenovati suce pojedinih utakmica jer držimo da nisu problem individualci, već čitav, u startu krivo postavljen nakaradni sustav. Cilj ovog videa i analize je isključivo vezan uz ocjenu kvalitete rada sudačke organizacije.

U analizu su pobrojane samo one sudačke greške koje su očite. Za svaku grešku je priložen i video zapis greške.

Što mislite koliko je u posljednje četiri godine bilo krucijalnih sudačkih pogrešaka u derbijima na štetu Hajduka?

Što mislite koliko je u posljednje četiri godine bilo krucijalnih sudačkih pogrešaka na štetu Dinama?

U odnosu na ove brojke HNK Hajduk je u posljednje četiri godine (23 utakmice) oštećen u skoro 40 posto utakmica odigranih protiv GNK Dinamo, a u posljednje dvije godine taj postotak se povećava na nevjerojatnih 67 posto.

U istom razdoblju od četiri godine GNK Dinamo je oštećen u 8,6 posto utakmica. Ponavljamo, moguće je da smo propustili poneku pogrešku na štetu obje momčadi, ali brojke su više nego indikativne.

Činjenica je da su i naši suparnici kao i Hajduk znali biti oštećeni krivim sudačkim procjenama pa se Hajduk bori za pravedan i kvalitetan sustav suđenja u hrvatskom nogometu, a ne za svoj položaj kod sudaca. Kvalitetan sustav suđenja je jedan od ključnih uvjeta da uvijek pobijedi bolji te da se nogomet pravilno i brže razvija te se posljedično podiže konkurentnost hrvatskih klubova u europskim natjecanjima. Stoga smo znali i javno upozoriti i na suđenje kada je oštećen naš protivnik (npr. Hajduk – Lokomotiva, 28 kolo ).

Lošom kvalitetom suđenja nastaju štete Klubu koji je oštećen, ali i cjelokupnom nogometu. Pitamo se kolika je šteta koja nastaje ovakvim suđenjem na posjetu stadionu, prodaju, pretplate, interes sponzora, vrijednost igrača itd. Ujedno ispitujemo i mogućnost naknade šteta od odgovornih.

Sustav upravljanja hrvatskim nogometom je preslikan na sudačku organizaciju. Podsjećamo i na analizu “Analizu upravljanja hrvatskim nogometom: Okvir za dobro upravljanje u sportu – problemi i rješenja“.

HNK Hajduk ni u jednom trenutku neće posustati i ovu borbu za pravedne odnose u hrvatskom nogometu vodit će i dalje svim raspoloživim zakonitim sredstvima.

I pobijedit će, jer ovakve utakmice Hajduk ne gubi!