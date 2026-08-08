Obavijesti

Sport

Komentari 6
BIVŠI IGRAČ RIJEKE

Hajduk u lovu na Selahija, ali transfer koči ključan problem

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 4 min
Hajduk u lovu na Selahija, ali transfer koči ključan problem
Rijeka: HNK Rijeka osvojila Hrvatski nogometni kup | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hajduk juri po Lindona Selahija. Bivši Riječanin mogao bi se vratiti u HNL na posudbu, ali transfer koči njegova paprena plaća od 500 tisuća eura godišnje

Admiral

Hajduk je krenuo u akciju po Lindona Selahija (27), albanskog reprezentativca koji je s Rijekom osvojio prvenstvo i Hrvatski kup. Veznjak je trenutno član poljskog Widzewa, no njegova situacija u novom klubu mogla bi otvoriti vrata povratku u hrvatski nogomet.

POGLEDAJTE GALERIJU:

22
Foto: HNK Hajduk

Selahi je u Widzew stigao prošlog ljeta iz Rijeke, a s poljskim klubom ima ugovor do 2028. godine. Ipak, početak aktualne sezone nije mu donio značajniju ulogu. Widzew je u prva dva kola uzeo dva boda, dok je Selahi na terenu proveo tek devet minuta. Takav razvoj događaja mogao bi rezultirati njegovim odlaskom prije završetka prijelaznog roka, piše Index.

Da Hajduk ozbiljno razmatra njegovo dovođenje potvrdio je i Selahijev agent Adrian Aliaj. Kontakti između dvije strane već su uspostavljeni, a kao jedna od mogućnosti spominje se jednogodišnja posudba.

- Hajduk me zvao više puta i razgovarali smo o mogućnosti posudbe, rekao je Selahijev agent.

Rijeka: SuperSport Hrvatski nogometni kup, finale, 2. utakmica, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo
Rijeka: SuperSport Hrvatski nogometni kup, finale, 2. utakmica, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Veliki adut Splićana u cijeloj priči mogao bi biti Gonzalo Garcia. Današnji trener Hajduka poznaje Selahija još iz vremena kada su zajedno radili u nizozemskom Twenteu. Albanac stoga nije nepoznat Garciji, a svojim karakteristikama uklapa se u profil veznjaka kakvog trener Bijelih traži. Ipak, postoji ozbiljna prepreka. Nije riječ o odšteti, već o Selahijevim primanjima, rekao je agent.

Widzew je, prema riječima njegova zastupnika, otvoren za mogućnost posudbe, ali pod uvjetom da klub koji ga dovede preuzme njegovu kompletnu plaću. A ona nije mala. Selahi prema ugovoru u Poljskoj zarađuje oko 500 tisuća eura godišnje.

Upravo bi ta brojka mogla biti ključna u pregovorima s Hajdukom. Selahi je trogodišnji ugovor s Widzewom potpisao nakon četiri godine provedene u Rijeci, a u Poljsku ga je doveo Željko Sopić. No Sopić se na klupi nije dugo zadržao te je smijenjen već u kolovozu. Nakon njega Widzew su vodili Patryk Czubak i Igor Jovićević, dok momčad od ožujka ove godine vodi Aleksandar Vuković.

Igračima HNK Rijeka, prvacima Hrvatske, uručene su medalje
Igračima HNK Rijeka, prvacima Hrvatske, uručene su medalje | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hajduku njegovo ime nije potrebno posebno predstavljati. Selahi je četiri godine nosio dres Rijeke, za koju je ukupno odigrao 153 utakmice, zabio devet golova i dodao četiri asistencije. Na Rujevicu je stigao 2021. godine nakon igranja u Nizozemskoj, a s vremenom je postao jedan od ključnih igrača riječkog veznog reda.

Selahi je rođen u Belgiji, a nogometno je stasao u akademijama Anderlechta i Standard Liegea. Kasnije je igrao za Twente i Willem II, dok danas predstavlja Albaniju na reprezentativnoj razini.

Hajduk je sada napravio konkretan korak i uspostavio kontakt sa Selahijevom stranom. Posudba je opcija o kojoj se razgovara, ali realizacija posla zasad najviše ovisi o tome mogu li Splićani pronaći način da pokriju njegovih približno 500 tisuća eura godišnje.

Rijeka: SuperSport Hrvatski nogometni kup, finale, 2. utakmica, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo
Rijeka: SuperSport Hrvatski nogometni kup, finale, 2. utakmica, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
UŽIVO Transferi: Svjetski prvak odabrao PSG preko Barcelone, a Arsenal je potvrdio Guimaraesa
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Svjetski prvak odabrao PSG preko Barcelone, a Arsenal je potvrdio Guimaraesa

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 12 godina poslije i kako izgleda?
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 12 godina poslije i kako izgleda?

Rafael Nadal oprostio se od tenisa u studenom 2024. u Davis Cupu. Jedan od najviralnijih trenutaka bogate karijere sportske legende dogodio se 2014. na turniru u Rio de Janeiru gdje mu je pažnju odvlačila ljepotica iza klupe
FOTO Slavni hrvatski trener je upecao 49 godina mlađu misicu
POD POVEĆALOM JAVNOSTI

FOTO Slavni hrvatski trener je upecao 49 godina mlađu misicu

BILL BELICHICK I JORDAN HUDSON Američki trener hrvatskih korijena je od 2021. godine u vezi s Jordan Hudson (25). No, njegovi prijatelji i obitelj su zabrinuti, smatraju kako ga Jordan kontrolira

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026