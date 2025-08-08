Obavijesti

Evo kolike su šanse Hajduka za play-off Konferencijske lige

Piše Domagoj Vugrinović,
Evo kolike su šanse Hajduka za play-off Konferencijske lige
Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Hajduk, ukoliko prođe Dinamo City, ide na boljega iz dvoboja Jagiellonije i Silkeborga. Prvi susret pripao je Poljacima koji su slavili s minimalnih 1-0

Hajduk je na Poljudu u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige pobijedio albanski Dinamo City 2-1. Utakmica nije dobro počela za “bile” koji su u zaostatku bili od 36. minute, kada je senzacionalan gol postigao Dejvi Bregu. Ipak, kvaliteta je u drugom dijelu prevagnula pa su Bruno Durdov i Bamba preokrenuli susret.

Domaćin je imao i niz prilika za povećanje prednosti prije uzvrata, no nesreća, nepreciznost i sjajna partija gostujućeg vratara ostavili su Dinamu nadu da u uzvratu može doći do iznenađenja.

Football Meets Data, stranica na X-u koja se bavi analizom nogometnih utakmica, objavila je kolika je vjerojatnost da se u Tirani, na velebnoj Albania Air Areni, dogodi iznenađenje. Statistika ne vjeruje da će se to dogoditi pa Hajduku daje oko 88 posto šanse za prolazak u play-off Konferencijske lige. Dinamu tako ostaje tek nada i skromnih 12 posto mogućnosti.

Ako Hajduk izbori play-off, to će biti prvi put nakon 2022. da se nađe korak do europskih natjecanja, čije su skupine posljednji put igrali prije 15 godina. Na tom putu stajat će im bolji iz dvoboja Jagiellonije i Silkeborga. Prvi susret pripao je Poljacima, koji su slavili 1-0. Jagiellonija je i veliki favorit uoči uzvrata na domaćem terenu, a prošle sezone igrala je čak četvrtfinale Konferencijske lige.

