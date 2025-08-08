Dinamo je poveo krajem prvog dijela, Hajduk je pritiskao, nikako nije mogao slomiti Albance, a onda se ukazao Krovinović senzacionalnim slalomom u 49. minuti i asistirao Durdovu
VIDEO Leo Messi, jesi li to ti? Čudesan slalom igrača Hajduka vrijedi pogledati nekoliko puta
Primio je loptu na tridesetak metara od gola i onda je krenula magija. Jedan, drugi, treći. četvrti, bicikl i sjajan ubačaj na drugu stativu za Brunu Durdova koji je pospremio loptu u mrežu i izazvao erupciju na tribinama. Nizao je igrače Dinama kao nekada Janica Kostelić kolce u slalomu, a neki su se na tribinama pitali: Messi, jesi li to ti?
Hajduk je slavio protiv Dinamo Cityja (2-1) i nosi prednost u Tiranu uoči uzvrata trećeg pretkola Konferencijske lige. Sjajnu utakmicu odigrao je Filip Krovinović koji se preporodio pod vodstvom Gonzala Garcije koji mu je dao veću slobodu u igri, a kada je tako, hrvatski veznjak kadar je napraviti puno toga. Zasjao je na Poljudu kao nekoć dok je nosio dres Benfice.
Dinamo je poveo krajem prvog dijela, Hajduk je pritiskao, nikako nije mogao slomiti Albance, a onda se ukazao Krovinović senzacionalnim slalomom u 49. minuti i asistirao Durdovu.
Krovinoviću je to bila 12. asistencija u 160 utakmica za Hajduk, zabio je i 20 golova. Posljednjih sezona bio je često kritiziran, no kod Garcije je konačno zaigrao onako kako se očekivalo i ranije od njega. Nogometno umijeće nikada nije bilo sporno, ali kao da je igrao pod kočnicom. Urugvajac mu je dao dirigentsku palicu, veću slobodu i kreativnost i to se odmah osjeti na terenu.
Hajduk je preokrenuo u 63. minuti golom Bambe. Tribine su eksplodirale, pogotovo sedam minuta kasnije kada je Ante Rebić ušao u igru. Pritisnuli su Splićani, jurnuli po treći gol, ali na kraju je ostalo 2-1. Lijepa prednost uoči uzvrata u Tirani sljedećeg četvrtka.
