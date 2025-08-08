Obavijesti

Sport

TRENUTAK INSPIRACIJE

VIDEO Leo Messi, jesi li to ti? Čudesan slalom igrača Hajduka vrijedi pogledati nekoliko puta

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Hajduk Digital TV

Dinamo je poveo krajem prvog dijela, Hajduk je pritiskao, nikako nije mogao slomiti Albance, a onda se ukazao Krovinović senzacionalnim slalomom u 49. minuti i asistirao Durdovu

Primio je loptu na tridesetak metara od gola i onda je krenula magija. Jedan, drugi, treći. četvrti, bicikl i sjajan ubačaj na drugu stativu za Brunu Durdova koji je pospremio loptu u mrežu i izazvao erupciju na tribinama. Nizao je igrače Dinama kao nekada Janica Kostelić kolce u slalomu, a neki su se na tribinama pitali: Messi, jesi li to ti?

Pokretanje videa...

Slavlje Hajduka 00:54
Slavlje Hajduka | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Hajduk je slavio protiv Dinamo Cityja (2-1) i nosi prednost u Tiranu uoči uzvrata trećeg pretkola Konferencijske lige. Sjajnu utakmicu odigrao je Filip Krovinović koji se preporodio pod vodstvom Gonzala Garcije koji mu je dao veću slobodu u igri, a kada je tako, hrvatski veznjak kadar je napraviti puno toga. Zasjao je na Poljudu kao nekoć dok je nosio dres Benfice. 

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu
Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Sine Zelic/PIXSELL

Dinamo je poveo krajem prvog dijela, Hajduk je pritiskao, nikako nije mogao slomiti Albance, a onda se ukazao Krovinović senzacionalnim slalomom u 49. minuti i asistirao Durdovu. 

POGLEDAJTE VIDEO: Fenomenalna asistencija Krovinovića

Krovinoviću je to bila 12. asistencija u 160 utakmica za Hajduk, zabio je i 20 golova. Posljednjih sezona bio je često kritiziran, no kod Garcije je konačno zaigrao onako kako se očekivalo i ranije od njega. Nogometno umijeće nikada nije bilo sporno, ali kao da je igrao pod kočnicom. Urugvajac mu je dao dirigentsku palicu, veću slobodu i kreativnost i to se odmah osjeti na terenu. 

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu
Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Sine Zelic/PIXSELL

Hajduk je preokrenuo u 63. minuti golom Bambe. Tribine su eksplodirale, pogotovo sedam minuta kasnije kada je Ante Rebić ušao u igru. Pritisnuli su Splićani, jurnuli po treći gol, ali na kraju je ostalo 2-1. Lijepa prednost uoči uzvrata u Tirani sljedećeg četvrtka. 

