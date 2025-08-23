Hajduk uoči Osijeka ostao bez Sigura. Otpao je i Ante Rebić

Nogometaši Hajduka u 4. kolu HNL-a gostuju kod Osijeka na Opus Areni. Uoči nedjeljnog derbija Splićani su ostali bez dvojice igrača.

Pokretanje videa... 01:08 Sramota na Poljudu: Igrači Hajduka došli pod sjever, Torcida ih je gađala bakljama! | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Niko Christian Sigur prijavio je ozljedu i propustit će susret na Opus Areni, no doznajemo da ga Hajduk još nije prodao i da se pod "ozljedom" možebitno kuha nešto više. Jer i sam Sigur izrazio je želju za odlaskom s Poljuda, a karijeru bi mogao nastaviti u Bundesligi.

S druge strane, derbi s Osijekom neće igrati niti Ante Rebić. Ovoljetno pojačanje Hajduka ima manjih problema s rupturom mišića i, kako sada stvari stoje, neće igrati sutra, ali niti protiv Rijeke u idućem kolu.

Rebić bi Gonzalu Garciji na raspolaganju trebao biti nakon reprezentativne pauze.