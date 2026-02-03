Hajduk vratio bivšeg golmana. Nije branio gotovo dvije godine

Ozljedom Ivice Ivušića (31), kojemu ozbiljno visi odlazak na Svjetsko prvenstvo u Ameriku, kao i ranijim odlaskom Ivana Lučića u poljskog drugoligaša, Hajduk je ostao bez adekvatne zamjene na golmanskoj poziciji i podrške Toniju Siliću (21). U posljednjim danima zimskog prijelaznog roka s Poljuda su reagirali i vratili bivšeg golmana Dantea Stipicu (34).

Stipica je sporazumno raskinuo ugovor s poljskim prvoligašem Pogonom iz Szczecina i napustio njegovu drugu momčad u trećoj ligi, u kojoj je bio zbog nesuglasica oko produljenja ugovora. U tom je klubu bio uz prekide zbog posudbi od srpnja 2019., a posljednji je put branio još u svibnju 2024. za Ruch iz Chorzowa. Ugovor mu je isticao po završetku ove sezone.

Foto: HNK Hajduk

Hajduk je sa svojim bivšim igračem, koji je u klubu bio od mladih dana sve do ljeta 2018., potpisao ugovor na godinu i pol. Za bijele je nastupao 71 put, a potom bez odštete otišao u CSKA Sofiju. U Pogonu je dvije sezone zaredom bio najbolji golman poljske lige, najbolji igrač kluba po izboru navijača, a sad će kao iskusno ime u svlačionici biti podrška Siliću i mladom Ukrajincu Davidu Fesjuku (20).

Foto: HNK Hajduk