Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZAMJENA MEĐU STATIVAMA

Hajduk vratio bivšeg golmana. Nije branio gotovo dvije godine

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Hajduk vratio bivšeg golmana. Nije branio gotovo dvije godine
3
Foto: HNK Hajduk

Hajduk vraća Dantea Stipicu! Nakon ozljede Ivušića i odlaska Lučića, Poljud zove starog junaka da podrži mlade talente na golu

Admiral

Ozljedom Ivice Ivušića (31), kojemu ozbiljno visi odlazak na Svjetsko prvenstvo u Ameriku, kao i ranijim odlaskom Ivana Lučića u poljskog drugoligaša, Hajduk je ostao bez adekvatne zamjene na golmanskoj poziciji i podrške Toniju Siliću (21). U posljednjim danima zimskog prijelaznog roka s Poljuda su reagirali i vratili bivšeg golmana Dantea Stipicu (34).

Stipica je sporazumno raskinuo ugovor s poljskim prvoligašem Pogonom iz Szczecina i napustio njegovu drugu momčad u trećoj ligi, u kojoj je bio zbog nesuglasica oko produljenja ugovora. U tom je klubu bio uz prekide zbog posudbi od srpnja 2019., a posljednji je put branio još u svibnju 2024. za Ruch iz Chorzowa. Ugovor mu je isticao po završetku ove sezone.

Foto: HNK Hajduk

Hajduk je sa svojim bivšim igračem, koji je u klubu bio od mladih dana sve do ljeta 2018., potpisao ugovor na godinu i pol. Za bijele je nastupao 71 put, a potom bez odštete otišao u CSKA Sofiju. U Pogonu je dvije sezone zaredom bio najbolji golman poljske lige, najbolji igrač kluba po izboru navijača, a sad će kao iskusno ime u svlačionici biti podrška Siliću i mladom Ukrajincu Davidu Fesjuku (20).

Foto: HNK Hajduk

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Bivši igrač Dinama seli u Kinu? 'Modri' krenuli po velika pojačanja
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši igrač Dinama seli u Kinu? 'Modri' krenuli po velika pojačanja

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Ispunjeni Trg dočekao brončane junake, slavili su uz Thompsona
DOČEK RUKOMETAŠA

Ispunjeni Trg dočekao brončane junake, slavili su uz Thompsona

Zagreb u transu! Deseci tisuća navijača slavili povratak hrvatskih rukometaša s broncom! Kapetan Martinović i heroj Mandić u suzama sreće, a Thompson zapalio atmosferu hitovima
DOZNAJEMO Evo zašto Marko Mamić jedini nije bio na dočeku
PROPUSTIO JE DOČEK

DOZNAJEMO Evo zašto Marko Mamić jedini nije bio na dočeku

Na dočeku nije bilo jednog reprezentativca, a riječ je o Marku Mamiću, kojeg su voditelji prozvali na pozornicu kao i sve ostale brončane junake

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026