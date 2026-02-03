Hajduk vraća Dantea Stipicu! Nakon ozljede Ivušića i odlaska Lučića, Poljud zove starog junaka da podrži mlade talente na golu
Hajduk vratio bivšeg golmana. Nije branio gotovo dvije godine
Ozljedom Ivice Ivušića (31), kojemu ozbiljno visi odlazak na Svjetsko prvenstvo u Ameriku, kao i ranijim odlaskom Ivana Lučića u poljskog drugoligaša, Hajduk je ostao bez adekvatne zamjene na golmanskoj poziciji i podrške Toniju Siliću (21). U posljednjim danima zimskog prijelaznog roka s Poljuda su reagirali i vratili bivšeg golmana Dantea Stipicu (34).
Stipica je sporazumno raskinuo ugovor s poljskim prvoligašem Pogonom iz Szczecina i napustio njegovu drugu momčad u trećoj ligi, u kojoj je bio zbog nesuglasica oko produljenja ugovora. U tom je klubu bio uz prekide zbog posudbi od srpnja 2019., a posljednji je put branio još u svibnju 2024. za Ruch iz Chorzowa. Ugovor mu je isticao po završetku ove sezone.
Hajduk je sa svojim bivšim igračem, koji je u klubu bio od mladih dana sve do ljeta 2018., potpisao ugovor na godinu i pol. Za bijele je nastupao 71 put, a potom bez odštete otišao u CSKA Sofiju. U Pogonu je dvije sezone zaredom bio najbolji golman poljske lige, najbolji igrač kluba po izboru navijača, a sad će kao iskusno ime u svlačionici biti podrška Siliću i mladom Ukrajincu Davidu Fesjuku (20).
