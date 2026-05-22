Hajduk zabio šest, ali to neće isprati gorak okus sezone. Što prije treba 'zasukati rukave'

Fenomenalnu utakmicu odigrali su Hajduk i Vukovar u zadnjem kolu HNL-a. Splićani su slavili sa 6-3, ali Vukovar se časno oprostio od elitnog razreda hrvatskog nogometa. Gonzalo Garcia malo je promiješao sastav, u prvih 11 uletjeli su Roko Gabrić (19) na stopersku poziciju te ukrajinski talent Adam Huram (17) na lijevom krilu. Na gol se nakon dugih šest mjeseci vratio Ivica Ivušić koji je muku mučio s ozljedama, a zadnju utakmicu je odigrao 22. studenog prošle godine kada mu je Rijeka spremila pet komada u mrežu. Marko Livaja i Ante Rebić ostali su na klupi.