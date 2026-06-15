Hajduk započeo s pripremama za novu sezonu. Tu je pojačanje, ali i dvojica otpisanih igrača...

Što su odmarali, odmarali su, na Poljudu je opet udarno! Nakon tri tjedna godišnjeg odmora, Gonzalo Garcia okupio je igrače Hajduka i započeo s pripremama za novu sezonu.

Pokretanje videa... VIDEO Golovi na utakmici Hajduk - Vukovar | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Stigao je Etnik Brutti, prvo pojačanje u novoj sezoni, a nema Brune Durdova (19), koji odlazi u poljski Gornik Zabrze za milijun eura. Nema niti Zvonimira Šarlije, kojeg je klub otpisao i poručio mu da može pronaći novu sredinu, ali došli su Filip Krovinović i Hugo Guillamon, igrači kojima su također pokazana izlazna vrata.

Zagrijavanje uoči početka utakmice 23. kola SuperSport HNL-a između Hajduka i Rijeke | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Na prozivci se pojavilo sljedećih 17 igrača: Ivica Ivušić, Dante Stipica, David Fesjuk, Fran Karačić, Luka Hodak, Dario Marešić, Marino Skelin, Dario Melnjak, Mihael Žaper, Adam Huram, Filip Krovinović, Hugo Guillamon, Ilija Kutja, Noa Skoko, Etnik Brruti, Michele Šego, Marko Livaja.

Roko Brajković, Toni Silić, Šimun Hrgović, Bamba, Adrion Pajaziti, Rokas Pukštas i Ron Raci priključit će se u četvrtak, Roko Gabrić, Roko Vojvodić i pojačanje iz Dinama Anđelo Šutalo doći će po završetku Europskog prvenstva U-19, a Niko Sigur nakon što završi nastup s Kanadom na Svjetskom prvenstvu.

Hajdukovci će prvi tjedan priprema provesti u Splitu, a onda sele na Bled, svoju standardnu ljetnu bazu, gdje će se zadržati do 1. srpnja. Odigrat će tri prijateljske utakmice, protiv Škendije (23. lipnja), Čerkasija (27. lipnja) i Celja (1. srpnja), što će im ujedno biti i generalna proba pred prvu utakmicu u sezoni koju će odigrati 9. srpnja u 1. kolu Europske lige.

Split: Prozivka i prvi trening Hajduka pod vodstvom Gonzala Garcije | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Pred Gonzalom Garcija gomila je posla jer još niti sam ne zna na koga će sve računati u novoj sezoni. Osmorica igrača su napustila klub, očekuje se da još sedmorica potraže novu adresu, a novi sportski direktor Robert Graf otkrio je kako će ovog ljeta dovesti osmoricu igrača.