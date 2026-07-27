Hajduk želi mladog 'vatrenog' kao zamjenu za Brajkovića?

Sve se više kuha oko nove destinacije hrvatskog U-21 reprezentativca Marina Šotičeka. Prva informacija je bila kako su njegov Basel i Widzew iz Lodza sve dogovorili, a onda se u igru umiješala Rijeka. Da to nije sve, novinar Sportskih novosti Frane Maršić javlja kako je u igri za Šotičeka sada i - Hajduk!

Zagreb: Kvalifikacije za Europsko U-21 prvenstvo, Hrvatska - Farski otoci | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Momčad Gonzala Garcije ostala je bez Roka Brajkovića koji sigurno neće biti dostupan za uzvrat protiv Pafosa (četvrtak, 19 sati), a još nije poznato koliko ga neće biti. Moguće da u Šotičeku Robert Graf vidi zamjenu za Brajkovića koji je jako dobro ušao u sezonu te se zacementirao u prvih 11, a sada ga nema. Navodi se kako bi bila riječ o posudbi, ali i u tom slučaju bi problem mogle raditi financije.

Šotiček je ponikao u Lokomotivi te je 2024. za 3 milijuna eura otišao u Basel. Prošle sezone je za švicarski klub odigrao 38 utakmica, zabio jedan gol i tri ih namjestio. Sada ide u potragu za većom minutažom, a HNL mogao bi mu biti primamljiviji od Poljske. Nikakve službene ponude još nema, sve je sada, navodno, samo na željama i ostaje za vidjeti hoće li Hajduk zaista odlučiti za ovaj potez.