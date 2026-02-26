Hajduka čekaju Varaždin, Rijeka i Dinamo, Garcia ostao bez četiri standardna igrača iz postave...

Hajduk je proteklog vikenda upješno apsolvirao Jadranski derbi i najvjerojatnije zacementirao drugu poziciju na prvenstvenoj ljestvici, tako da se sada mogu u miru posvetiti nastavku sezone. I dok klub u prvi plan gura dugoročnu priču oko infrastrukture i izgradnje novog stadiona, što je i te kako bitna tema za budućnost kluba, trenera Gonzala Garciju više muči sadašnjost. U narednih tjedan dana čeka ga naporan program, prvenstveno gostovanje u Varaždinu, odmah potom i Kup gostovanje na Rujevici, a nakon toga na Poljud dolazi Dinamo.

