Hajduka čekaju Varaždin, Rijeka i Dinamo, Garcia ostao bez četiri standardna igrača iz postave...

Piše Tomislav Gabelić,
Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Garcia dakle ima dosta glavobolja oko izostanaka standardnih igrača kojima vjeruje, ali zato neće imati glavobolja oko izbora početne postave, igrat će oni koji mogu..

Hajduk je proteklog vikenda upješno apsolvirao Jadranski derbi i najvjerojatnije zacementirao drugu poziciju na prvenstvenoj ljestvici, tako da se sada mogu u miru posvetiti nastavku sezone. I dok klub u prvi plan gura dugoročnu priču oko infrastrukture i izgradnje novog stadiona, što je i te kako bitna tema za budućnost kluba, trenera Gonzala Garciju više muči sadašnjost. U narednih tjedan dana čeka ga naporan program, prvenstveno gostovanje u Varaždinu, odmah potom i Kup gostovanje na Rujevici, a nakon toga na Poljud dolazi Dinamo

