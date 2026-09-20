Hajdukov harakiri u Rijeci. Adu Adjei kaznio je sve greške, Kek i Rujevica ostaju 'crne mačke'

U najavi Jadranskog derbija najviše se pričalo o nizovima pozitivnih rezultata jedne i druge momčadi, Hajduka u ovoj sezoni, Rijeke na Rujevici protiv Hajduka, kao i trenera Matjaža Keka protiv Hajduka te Hajdukove obrane. Na koncu priče Rijeka je deklasirala Hajduka 3-0 i to po starom dobrom receptu Matjaža Keka, koji je prepustio igru i loptu igračima Hajduka, dočekao njihove pogreške i iskažnjavao ih. Po tko zna koji put...Ostaje pitanje je li Dantas kod prvoga gola mogao u igru ili ne, je li uoči drugoga gola Fruk udario Fayada ili on njega, ali sveukupni dojam je da Hajduk na terenu nije uspio odgovoriti na ono što im je pripremila Rijeka, i tu je bio kraj priče, previše je bilo individualnih pogrešaka da bi stigli do bodova...