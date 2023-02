Hajdukov junak koji je zabio Cityju: Igrao je protiv Dinama, zbog snijega jedva došao u Split

Zameo je snijeg u nedjelju cijelu Hrvatsku i odsjekao Dalmaciju od ostatka zemlje. Brojni ljudi zapeli su u prometu, navijači Hajduka koji su došli na derbi u Zagreb morali su pričekati na povratak svojim domovima, a u velikim glavoboljama bili su u čelnici splitskog kluba.

Dva dana kasnije juniore Hajduka čekala je utakmica generacije protiv Manchester Cityja u osmini finala Lige prvaka. Ozljede su poharali prvu momčad pa je Ivan Leko posegnuo za juniorima. Kako u srijedu seniori igraju četvrtfinale Kupa protiv Osijeka, bilo je pitanje koga će trećer juniora Marijan Budimir imati na raspolaganju. Leko je odlučio zadržati kapetana juniora Marka Capana i Rokasa Pukštasa, Dominik Prpić je ozlijeđen, Luka Vušković suspendiran na tri utakmice u Ligi prvaka pa je slobodne ruke dobio samo Roko Brajković koji je igrao deset minuta u teškom porazu protiv Dinama na Maksimiru.

Stigao u Split noć prije utakmice

No, onda novi problem. Kako uopće stići do Splita? Autocesta bila je zatvorena do ponedjeljka poslijepodne, autobusi nisu vozili, avionske linije bile su pretrpane pa je talentirani Roko avionom stigao u Split tek u ponedjeljak kasno navečer, kojih desetak sati prije utakmice protiv Cityja.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Odradio je tek jedan individualni trening, no pokazao je da mu ni on nije trebao. I praktički tek što je izašao iz aviona, zablistao je protiv Cityja! Na njegovim krilima juniori Hajduka izbacili su 'građane' iz osmine finala Lige prvaka mladih. Prvi gol bio je njegovo djelo, golman Cityja presjekao je jednu dugu loptu i vrata ostavio prazna, a lopta je kao naručena sjela na Brajkovićevu desnicu koji je s 20 metara loptu pospremio u praznu mrežu.

Eksplodirale su poljudske tribine, a nova detonacija uslijedila je deset minuta kasnije kada je Mate Antunović povisio na 2-0. City je dominirao gotovo cijelu utakmicu, uspio je smanjiti krajem prvog dijela na 2-1, ali hrabri 'bili tići' borili su se kao lavovi do kraja utakmice i osigurali povijesni plasman u četvrtfinale.

Novi Hajdukov biser

Brajković je još jedan neizbrušeni dijamant iz bogatog poljudskog inkubatora. Tek mu je 17 godina, za prvu momčad debitirao je u travnju prošle godine kada ga je Valdas Dambrauskas uveo devet minuta prije kraja u pobjedi protiv Hrvatskog dragovoljca. Od tada je redovito bio na pripremama sa seniorima, nekoliko puta bio i na klupi, ali na novi nastup čekao je do nedjelje kada je igrao protiv Dinama.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Jedan je od najboljih igrača ove čudesne generacije, igrač pred kojim je velika budućnost i kao što je pokazao, za Hajduk bi dao sve. Da se njega pitalo, na Poljud bi istrčao direktno iz aviona. Primjer preplaćenim strancima kako se zaista bori za svoj klub...

