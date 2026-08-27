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Hajdukov junior odlazi? Zagrizli Talijani, evo koliko traže 'bijeli'

Piše 24sata,
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Hajdukov junior odlazi? Zagrizli Talijani, evo koliko traže 'bijeli'
Foto: HNK Hajduk
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Bralić je ušao u posljednju godinu ugovora, a riječ je o mladiću rođenom u siječnju 2008. godine, rodio se i stasao u Splitu, a prošle je sezone, prema podacima HNS-a, odigrao 31 utakmicu i zabio 14 puta

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Junior Hajduka Ante Bralić (18) mogao bi se naći na izlaznim vratima Hajduka. Podsjetimo, "bijeli" ovog četvrtka igraju uzvratnu utakmicu doigravanja kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv Rakowa nakon što je susret na Poljudu završio 2-2, a plasman u Europu donio bi im vrlo potrebnu financijsku injekciju.

Već smo pisali na 24sata o dogovorenom transferu Rokasa Pukštasa u drugu englesku ligu, a nešto manje zvučnija, ali ništa manje interesantnija je priča o 18-godišnjem Braliću, koji još nije dočekao svoju priliku među seniorima. Kako doznajemo, za "bijelog tića" zainteresiran je talijanski Torino.

Foto: HNK Hajduk

Hajduk za njegov odlazak traži milijun eura odštete. Koliko ta cijena paše Talijanima otkriva njihova protuponuda, koja je manja od milijun eura. Inače, riječ je o mladiću rođenom u siječnju 2008. godine, rodio se i stasao u Splitu, a prošle je sezone, prema podacima HNS-a, odigrao 31 utakmicu i zabio 14 puta. 

Bralić je ušao u posljednju godinu ugovora i sljedeće bi se mogao besplatno pridružiti bilo kojem klubu. Torino je postao zainteresiran nakon što su vidjeli Bralića na ovogodišnjem izdanju Ramljakovog turnira, kad je asistirao protiv Bologne i zabio Ajaxu.

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