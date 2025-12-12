Obavijesti

Hajdukov meštar za travnjake za 24sata: 'Svoje tajne otkrivao sam Cityju, čak i Wimbledonu'

Hajdukov meštar za travnjake za 24sata: 'Svoje tajne otkrivao sam Cityju, čak i Wimbledonu'
Foto: Robert Matic / Hajduk

Roko Ćosić u Hajduk je stigao iz Rijeke te riješio gorući problem travnjaka na Poljudu. ‘U Baselu sam predavao pred 250 ljudi te dobio 20.000 eura vrijednosti opreme’, kaže

Hajduk je u prošlosti dugi mučio problem glavnog travnjaka na Poljudu, koji je specifičan zbog mikrolokacije i prečestog korištenja, ali i Ultra festivala koji ga je na koncu i dokrajčio. Nekoliko hitnih sanacija nije davalo rezultata, a onda je napravljena kompletna rekonstrukcija, postavljena je nova drenaža i kombinirani travnjak s 30 posto umjetnih vlakana, što je znatno popravilo stanje. Ali ne i do kraja, problem je konačno riješen inovativnom tehnologijom za koju je Hajduk nedavno dobio i nagradu u Baselu, gdje je njihov stručnjak za održavanje travnjaka Roko Ćosić održao predavanje pred 250 kolega i dobio nagradu u vidu 20.000 eura vrijednosti opreme. 

