Hajdukov meštar za travnjake za 24sata: 'Svoje tajne otkrivao sam Cityju, čak i Wimbledonu'

Hajduk je u prošlosti dugi mučio problem glavnog travnjaka na Poljudu, koji je specifičan zbog mikrolokacije i prečestog korištenja, ali i Ultra festivala koji ga je na koncu i dokrajčio. Nekoliko hitnih sanacija nije davalo rezultata, a onda je napravljena kompletna rekonstrukcija, postavljena je nova drenaža i kombinirani travnjak s 30 posto umjetnih vlakana, što je znatno popravilo stanje. Ali ne i do kraja, problem je konačno riješen inovativnom tehnologijom za koju je Hajduk nedavno dobio i nagradu u Baselu, gdje je njihov stručnjak za održavanje travnjaka Roko Ćosić održao predavanje pred 250 kolega i dobio nagradu u vidu 20.000 eura vrijednosti opreme.

