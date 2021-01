Nakon što je napustio klupu West Bromwich Albiona, Slaven Bilić otišao je put Kine te trenutno vodi Beijing Sinobo Guan. Za srpski Nedeljnik prisjetio se nekih trenutaka iz igračke karijere, a posebice se dotaknuo nekih derbija iz bivše države. A najveći derbi u dresu Hajduka, kako kaže, nije bio onaj protiv Dinama.

- Zvezda je bila Hajdukov najveći rival i toj se utakmici čitavi Split radovao. Naročito kad se igralo kod nas, na Starom placu ili Poljudu. Posebna ih je stvar bila pobijediti, a ja sam upravo debitirao pred domaćim navijačima protiv Zvezde - prisjetio se Bilić za Nedeljnik.

Istaknuo je i da je od malih nogu odgajan kao Hajdukovac jer nisu ni mogli birati između drugog kluba, to se znalo. No, derbiji između Dinama i Hajduka ipak su bili posebna stvar jer je to bilo 'više od utakmice'.

-Činjenica je da su u Splitu najveće tri stvari – Sveti Duje, Marjan i Hajduk. I to ne nužno tim redoslijedom, Hajduk je uvijek na prvom mistu. Kad si bio dijete u Splitu sedamdesetih godina nisi imao ono što imaju današnji klinci. Imao si Zagora, Velikog Bleka ili Princa Valianta, Alana Forda, svejedno, školu i Hajduk… - rekao je 'Nane' za Nedeljnik.

A prisjetio se i čuvenih okršaja protiv Zvezde, kao i one posljednje utakmice.

- Nismo došli sa cvijećem, ali jesmo s nelagodom. Za mjesec dana se dogodilo više stvari nego proteklih deset godina, bilo je takvo vrijeme. I više nije bilo samo Borovo, nego i Plitvice, barikade u Kninu, događale su se grozne stvari. Sjećam se da nam je Špaco Poklepović prije utakmice citirao dio iz Biblije 'ako Vas udare jednom, okrenite im i drugi obraz'. Utakmica je počela, sijevalo je na sve strane, a ja sam si rekao 'dobri moj Špaco, ništa od tvoje Biblije'. I kad se zakuhalo, Binić je mislio da nam je trener još uvijek Skoblar pa je u želji da vrati neki 'dug' iz Kupa nokautirao Špacu, valjda najmirnijeg čovjeka na stadionu - objasnio je Bilić za Nedeljnik.