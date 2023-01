Hajdukov novi veznjak drugi je najtraženiji na Transfermarktu

Klub je jako poznat pa je odluka bila jednostavna. Drago mi je biti dio kluba koji se bori za naslov prvaka, a želim dati maksimum i pomoći u ostvarenju ciljeva, započeo je za Hajduk TV nakon dolaska u Split ofenzivni veznjak Yassine Benrahou (24).

Ovaj 2.2 milijuna eura vrijedni francuski Marokanac stigao je u klub potpuno besplatno, a preko noći je postao drugi najtraženiji nogometaš na popularnom Transfermarktu. Tamo stoji podatak da je ofenzivno veznjak, ali i da može igrati na krilima.

- Volim igrati iza napadača o biti blizu gola, ali mogu igrati u veznom redu i na desnoj strani. Volim sudjelovati u kreaciji napada - objasnio je.

U francuskoj Ligue 2 odigrao je 43 utakmice, zabio deset golova i devet puta asistirao, a u Ligue 1 ima 42 nastupa dva gola i četiri asistencije.

Foto: HNK Hajduk

- Imao sam priliku mnogo igrati, sretan sam što sam došao u ovako dobar klub skupiti dodatno iskustvo i napredovati. Ne znam puno o ligi, ali znam da Hrvatska ima odličnu reprezentaciju i igrače koji igraju u velikim klubovima. To je bio i jedan od razloga što sam došao ovdje - zaključio je.

A reakcije na društvenim mrežama splitskog kluba su svakojake. Od pohvala za novo pojačanje pa sve do onih poput 'Dalmacija do Maroka' i propitkivanja tko je uopće skautirao takvo pojačanje. No, što nam ima za pokazati, tek ćemo vidjeti...

Najčitaniji članci