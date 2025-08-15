Obavijesti

KAPETAN JE PODBACIO

Hajdukov trener o Livaji: 'Pa i Messi nekad odigra loše...'

Livaja dobro radi i trudi se, ali napadači moraju zabijati. Imao je prilike danas i u prvoj utakmici. Nekad napadaču treba sreće, rekao je Garcia o svom najboljem igraču

Nadali smo se kako bi ova sezona mogla biti prekretnica za hrvatski klupski nogomet i da ćemo imati čak tri klupa u grupnoj fazi europskih natjecanja. Rijeka i Dinamo osigurali su jesen u Europi, nadao se tome i Hajduk koji je imao povoljan ždrijeb, no opet je doživio debakl.

Splićani nisu uspjeli obraniti prednost s Poljuda (2-1), izgubili su u Tirani od Dinamo Cityja (3-1) nakon produžetka i izletjeli iz trećeg pretkola Konferencijske lige. Cijela momčad je podbacila, a na svojoj razini nije bio niti najbolji igrač Marko Livaja.

I ovo više nije iznimka kada su u pitanju europske utakmice jer desetka Hajduka već godinama se muči. Zabio je tek jedan gol u 15 utakmica i to iz jedanaesterca protiv Torshavna prošle sezone. Ove sezone ostao je bez učinka u četiri utakmice.

Imao je nekoliko prilika u Tirani, ali nije uspio svladati albanskog golmana. Kada je Hajduk primio i treći gol, Gonzalo Garcia izvadio ga je iz igre. A ovako je prokomentirao njegovu izvedbu. 

- Livaja dobro radi i trudi se, ali napadači moraju zabijati. Imao je prilike danas i u prvoj utakmici. Nekad napadaču treba sreće. Znamo što možemo očekivati od njega. Mislim da dobro radi i da je sretan, ali igrači nisu mašine, pa i Messi nekad ima loše utakmice. Znam da će Marko biti bolji, dao nam je dosta u ovim utakmicama.

Hajduk se tako opet okreće domaćim natjecanjima, a u nedjelju će na Poljudu ugostiti Slaven Belupo u 3. kolu HNL-a. Splićani su već 15 godina bez grupne faze europskog natjecanja, Garcia nije uspio prekinuti taj post, a hoće li onaj koji je već nedohvatljiv dvadeset godina, doznat ćemo tijekom ove sezone. 

