OTO SU PLAĆE TRENERA

Procurile plaće: Trener Hajduka zarađuje više od Dinamova!

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a

Mario Kovačević vodi Dinamo prema dvostrukoj kruni, ali čelnici kluba navodno ne planiraju mu povećati plaću. Mjesečno zarađuje oko 25.000 eura

Mario Kovačević ispunio je, barem polovično, ciljeve za aktualnu nogometnu sezonu. Kažemo polovično jer je pred "modrima" finale Hrvatskog kupa protiv Rijeke (srijeda, 13. svibnja, 18 sati) u kojem će novookrunjeni prvak loviti dvostruku krunu, koja je, nije tajna, mnogima na Maksimirskoj 128 u mislima...

Ipak, unatoč uspješnoj sezoni na klupi Dinama, Sportske novosti pišu kako, barem trenutačno, čelnici Dinama ne planiraju ponuditi povišicu treneru Kovačeviću, koji prema pisanju istog izvora mjesečno zarađuje 25.000 eura, odnosno 300.000 eura godišnje. 

Istu plaću navodno ima i španjolski strateg Victor Sanchez u Rijeci, dok je najbolje plaćen trener Hajduka, Gonzalo Garcia. Španjolac na Poljudu ima mjesečnu plaću od 40.000 eura neto, odnosno 480.000 eura godišnje. 

