LEGENDA KLUBA OTVORENO:

Hajdukova opravdanja su za malu djecu. Kao da sam u braku 40 godina, što ako odem na put

Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rijeka razbila Hajduk 5-0! Pudar odbacuje izgovore o buri i izostancima, tvrdi da je problem psihološki. Livaja odbio igrati, drame se nastavljaju

Rijeka - Hajduk 5-0. Rezultat koji je odjeknuo hrvatskim nogometom i ostavio navijače Splićana u šoku. Na Rujevici se dogodilo nešto što će se dugo pamtiti: "bili" su doživjeli najteži poraz otkako postoji HNL. Razloge katastrofalne predstave ponudio je legendarni golman i bivši trener Hajduka Ivan Pudar (64).

Pudar je odmah odbacio objašnjenja koja su u javnost plasirali stoper Zvonimir Šarlija i trener Gonzalo Garcia, a koja su se ticala vremenskih uvjeta.

- Ma, gledajte, svakome se može dogoditi jedan crni dan. Ali kad čujem da se spominje bura… Pa u Splitu nekad puše jače nego u Rijeci. Puhala je i Rijeci, tko je Hajduku branio zabiti tri gola? Vrijeme ne može biti razlog poraza - rekao je Pudar za Sportske novosti.

Trener Gonzalo Garcia bio je bez čak 11 igrača koji su nastupali za reprezentacije, no Pudar smatra da ni to nije opravdanje.

ARHIVA - Split: Malonogometni turnir Četiri kafića", Perišić najbolji igrač
ARHIVA - Split: Malonogometni turnir Četiri kafića", Perišić najbolji igrač | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- Oni su profesionalci. Ako ih toliko iscrpe reprezentativne akcije, onda se ne trebaju baviti nogometom. Prije utakmice su odradili treninge. To je kao da živim 40 godina sa ženom, pa što ako sam tjedan dana bio na poslovnom putu - slikovito je objasnio.

Za Pudara je ključni problem Hajduka psihološke prirode.

- Ova momčad nikad se nije vratila iz rezultatskog minusa. Igra dobro i agresivno, ali samo dok je 0-0 ili kad vodi. Čim gubi, nestaje ideja i energija - naglasio je.

Dotaknuo se i situacije s Markom Livajom, koja je odbio ući u igru u drugom poluvremenu žaleći se na bolove u trbuhu.

- Samo Livaja i Garcia znaju što se događa. Ako i ima problema, to se ne iznosi javno. Takve se stvari rješavaju u četiri zida. Opravdanja koja se nude su za malu djecu - poručio je.

