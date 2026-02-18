Hajdukova oštra poruka HT-u: Morate imati više poštovanja!

Hrvatski telekom u utorak je objavio priopćenje u kojem se ogradio od izjava svojih stručnih komentatora u emisiji. Iako iz HT-a nisu konkretno naveli komentar koji je potaknuo to priopćenje, stručni analitičar Joško Jeličić podigao je prašinu u emisiji Studio HNL nakon 22. kola prvenstva.

Tim se povodom u srijedu oglasio i Hajduk, koji je na društvenim mrežama objavio oštro priopćenje u kojima je najavio "konkretne korake" i obranu kluba te svojih navijača. Priopćenje prenosimo u cijelosti...

"Tretman Hrvatskog telekoma prema Hajduku i njegovim navijačima u posljednje vrijeme sve je, samo ne partnerski.

U sportskom medijskom prostoru nema mjesta rasizmu, diskriminaciji i neprimjerenom izražavanju osobnih stavova. Sve navedeno već mjesecima uredništvo T-portala ne samo da tolerira, već i dodatno potiče kreiranjem krajnje senzacionalističkih clickbait uradaka.

Hrvatski telekom, kao i medijski kanali u njihovom vlasništvu moraju imati puno veću odgovornost i puno više poštovanja prema klubu koji okuplja više od 120 tisuća članova, broji na stotine tisuće navijača i simpatizera diljem svijeta.

Partnerski odnos i povjerenje se grade kroz djela, a ne bježanjem od odgovornosti i otužnim isprikama. Hajduk će stati u obranu Kluba i navijača koji nikako ne zaslužuju ovakav tretman i uskoro će poduzeti konkretne korake."

Što je rekao Jeličić?

Iako iz HT-a nisu konkretno komentirali zbog kojih se izjava ispričavaju, Jeličić je, između ostaloga, u nedjelju komentirao odlazak sportskog direktora Gorana Vučevića.

- Došao je Hajduk vođen emocijom, ne razumom. Potrošen je za osam mjeseci. Potrošio ga je Ivan Bilić, predsjednik Uprave, koji ga je doveo i smijenio. To je četvrti sportski direktor kojeg je maknuo. Za usporedbu, Damir Mišković je u 13-14 godina svog mandata u Rijeci imao četiri sportska direktora. To je pametnom dovoljno u smislu vođenja kluba. Treba naglasiti... Jedine dvije stvari u zadnjih 15 godina, koje su kontinuirane, jesu impotentni većinski vlasnik Grad Split i Udruga Naš Hajduk, drugi većinski vlasnik. Oni su jedina konstanta.

Jeličić je otvoreno tražio i odlazak Našeg Hajduka.

- Želim čestitati rođendan Hajduku i parafrazirati šjor Stanka Poklepovića. Zamolio bih ove iz Udruge Naš Hajduk da nas ostave njihove ideologije i učenja demokracije i neka idu ća i ostave nas na miru. Imali su priliku tijekom 15 godina. Troše Vučevića, Kalinića, Tudor je također bio bezvezan trener, Leku su potrošili...

Način upravljanja je problem, sve ostalo je posljedica. Danas je igrao privatan klub koji ima infrastrukturu protiv demokratskog kluba s očajnom infrastrukturom. Osijek je zadnji, Hajduk drugi, ali ne pričam o tome."

Što su rekli iz HT-a?

HT je u priopćenju istaknuo kako od svojih stručnih komentatora očekuje stručne sportske analize, a ne komentiranje unutarklupskih odnosa i klupskih politika na neprimjereni način.

Podsjetimo, Joško Jeličić redovito je lice u emisiji Studio HNL, a od ove godine društvo mu čini Domagoj Abramović, koji je zamijenio Hrvoja Vejića. Priopćenje HT-a prenosimo u cijelosti....

"U pojedinim emisijama i komentarima emitiranima na MAXSport kanalima mogu se pojaviti osobni i neprimjereni stavovi pojedinih komentatora. Nažalost, to se dogodilo i u emisiji Studio HNL emitiranoj 15. veljače ove godine.

Izražavamo žaljenje te se ispričavamo svima koje su takve izjave mogle povrijediti. Kao izdavač MAXSporta i uredništvo, u potpunosti se ograđujemo od takvih istupa. Od sportskih komentatora koje angažiramo očekujemo stručne sportske analize i komentare, a ne komentiranje unutarklupskih odnosa i klupskih politika na neprimjeren način, osobito ne kroz osobne diskvalifikacije i napade na pojedince.

Još jednom naglašavamo da se ograđujemo od takvih izjava komentatora, koje ne odražavaju stavove uredništva i izdavača," stoji u priopćenju HT-a.