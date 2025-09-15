Hajdukovac od milijun eura zaigrao nakon čak 561 dana, ali odmah se ponovno ozlijedio

Mihael Žaper (27) je u veljači prošle godine u suzama napustio travnjak stadiona u Kranjčevićevoj. Ozlijedio je prednji križni ligament na utakmici protiv Rudeša, a to je značilo kako je otpao do kraja sezone. I ne samo da je zbog ozljede propustio pretprošlu i cijelu prošlu sezonu, karijera mu je drastično stagnirala i trenutno je miljama daleko od svoje prave forme.

Pokretanje videa... 01:08 NK Varaždin - HNK Hajduk Split 2:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Teška ozljeda ostavila je traga pa je zimus, nakon što je prošao pripreme s momčadi Gennara Gattusa, imao problema sa sitnim ozljedama zbog kojih nije nastupio prošle sezone. Mnogi su mislili kako će mu novi trener Gonzalo Garcia dati priliku jer baš je Žaper tip igrača kakav je falio Hajduku, dirigent, zadnji vezni i filter između obrane i ostatka momčadi. No, nije se tako rasplelo, postao je višak na Poljudu pa ga je klub poslao na posudbu u Lokomotivu.

Hajduk na Poljudu pobijedio Goricu 3:0 | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Dobio je četiri minute u remiju Lokosa i Osijeka (1-1), što mu je bila prva utakmica nakon 561 dan. Uspio je povezati dvije utakmice, odigrao je 45 minuta u pobjedi protiv Dugog Sela (4-0) u šesnaestini finala Kupa, no baš na toj utakmici opet se ozlijedio. Riječ je o mišiću zadnje lože i neće ga biti na travnjaku oko tri tjedna.

Zagreb: Susret Osijeka i Lokomotive u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hajduk ga je prije dvije godine kupio za milijun eura, što je jedan od najvećih ulaznih transfera u povijesti kluba. Riječ je o sjajnom veznjaku, ali nažalost, nakon ozljede više nije isti. Nakon tog kobnog 17. veljače prošle godine u Kranjčevićevoj, nije uspio doći na željenu fizičku razinu. Kada god bi uhvatio ritam treninga, stigla bi nova ozljeda, kao i, nažalost, ovaj put.

Pred njim je kraći oporavak, a onda ponovni pokušaj da se vrati u formu i samim time kroz Lokomotivu izbori povratak u prvi sastav Hajduka.