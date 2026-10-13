Hajdukovac pokosio Kačavendu i dobio žuti. Evo što kaže Layec

Sudačka komisija na čelu s Bertrandom Layecom donijela je analizu devetog kola HNL-a. Analizirane su tri situacije, po jedna s utakmica Gorica - Rudeš, Hajduk - Dinamo te Slaven Belupo - Rijeka.

Situacija br. 1: GORICA - RUDEŠ (sudac Kolarić, 27. minuta): kazneni udarac

Nakon što je lopta upućena u kazneni prostor Rudeša branič gostujuće momčadi s brojem 42 s obje je ruke u leđa gurnuo igrača Gorice s brojem 50. Sudac, koji je bio u dobroj poziciji i imajući dobar pogled na situaciju, dosudio je kazneni udarac. Nakon provjere potencijalnog zaleđa VAR je potvrdio sučevu odluku na terenu.

Tehnička razmatranja (Pravila nogometne igre, smjernice): Kod incidenata koji se odnose na guranje u gornji dio tijela napadača unutar kaznenog prostora, potrebno je uzeti u obzir nekoliko tehničkih elemenata:

- Namjera braniča u vezi s obrambenom akcijom

- Snaga kontakta i guranja

- Utjecaj na kretanje napadača

Očekivana odluka: Na temelju snimke Komisija nogometnih sudaca u potpunosti je suglasna s odlukom suca da je guranje braniča utjecalo na kretanje napadača. Unatoč navedenom, a budući da napadač nije imao kontrolu nad loptom (bila je u zraku), ne očekuje se opomena braniču.

Situacija br. 2: HAJDUK - DINAMO (sudac Pajač, 62. minuta): prekršaj

Treba uzeti u obzir da je zbog izuzetne količine oborina (vode na terenu) utakmica igrana u vrlo teškim uvjetima kada je igrač Hajduka s brojem 14, pokušavajući frontalno startati na loptu, ostvario kontakt s nogom suparničkog igrača. Sudac, koji je bio dobro pozicioniran, smatrao je da je start nepromišljen i da je igrač zaslužio žuti karton.

Tehnička razmatranja (Pravila nogometne igre, smjernice): S obzirom na preporuke za zaštitom fizičkog integriteta igrača, suci trebaju biti oprezni i odlučni u pogledu svakog nepromišljenog čina koji možebitno ugrožava fizički integritet igrača. Intenzitet i brzina kretanja te sam kontakt trebaju se procijeniti temeljem utvrđenih kriterija i u skladu s uvjetima na terenu za igru:

- ima li nedostatka kontrole u radnji braniča

- je li došlo do kontakta iznad ili ispod gležnja

- je li došlo do torzije (savijanja) kao posljedice kontakta.

Očekivana odluka: Na temelju dostupne snimke i njezine kvalitete, možemo vidjeti da je start braniča djelomično kontroliran te da posjeduje elemente brzine. Branič ostvaruje kontakt s napadačevim lijevim stopalom svojom potkoljenicom, nisko na terenu za igru, uz povlačenje svojih nogu brinući za sigurnost suparničkog igrača. Međutim, kontakt je frontalan s utjecajem na napadačevo stopalo dok su brzina i snaga kontakta pojačani vrlo lošim stanjem terena za igru. S tehničkog stajališta, Komisija nogometnih sudaca podržava odluku suca o disciplinskoj mjeri opomene donesene na terenu za igru te istu ne smatra jasnom i očiglednom pogreškom.

Situacija br. 3: SLAVEN BELUPO - RIJEKA (sudac Terzić, 4. minuta): kazneni udarac

Nakon što je gostujući igrač s brojem 23 ušao u suparnički kazneni prostor s lijeve strane, srušio ga je branič Slaven Belupa s brojem 22 bez da je odigrao ili dotaknuo loptu.

Sudac, koji je bio idealno pozicioniran, dosudio je kazneni udarac.

Prije izvođenja kaznenog udarca sudac je proveo standardni postupak proaktivnog djelovanja upozoravajući sve igrače:

- vratara da ostane na svojoj gol-liniji dok se udarac ne izvede;

- ostale igrače da ostanu izvan kaznenog prostora i najmanje 9,15 metara udaljeni od lopte dok se udarac ne izvede.

Vratar je obranio kazneni udarac, a njegov suigrač s brojem 15 prvi je došao do lopte te ju je uputio izvan granica terena za igru. Nakon VAR pregleda, sudac je odredio da se kazneni udarac ponovno izvede jer je branič ušao u kazneni prostor prije nego što je udarac izveden.

Tehnička razmatranja (Pravila nogometne igre, smjernice): U skladu s Pravilima nogometne igre suigrač vratara bit će kažnjen zbog povrede Pravila samo ako je:

- prerani ulazak je očito utjecalo na izvođača;

- ili igrač koji je prerano ušao u kazneni prostor igra loptom ili je u duelu sa suparničkim igračem za loptu, spriječio suparničku momčad da postigne pogodak ili stvori priliku za postizanje pogotka.

U skladu s VAR protokolom, VAR je dužan pregledati incident i obavijestiti suca o eventualnom prekršaju suigrača vratara.

Očekivana odluka: Na temelju snimke Komisija nogometnih sudaca jasno je utvrdila prerani ulazak braniča u kazneni prostor prilikom izvođenja kaznenog udarca. Komisija nogometnih sudaca podržava VAR intervenciju i odluku o ponovnom izvođenju kaznenog udarca.