Hajdukovac potezao za ruku i psovao suca. Žestoko ga kaznili

Za razliku od trenera Gonzala Garcije (prošao samo s novčanom kaznom), nogometaš Hajduka Adrion Pajaziti (23) nije imao milost disciplinaca HNS-a. Tako je za divljanje u završnici dramatičnog poraza protiv Rijeke u četvrtfinalu Kupa prošlu srijedu (3-2) dobio tri utakmice suspenzije.

Albanski nogometaš rođen u Londonu je u 21. minuti sudačke nadoknade, nakon što je Gabriel Rukavina zabio za veliki preokret i ludnicu na tribinama, povlačio četvrtog suca Olivera Romića za ruku i pritom psovao sudački tim na čelu s Patrikom Kolarićem.

Dobio je crveni karton koji se automatski prenio na iduću utakmicu protiv Dinama iako je riječ o drugom natjecanju. A sad je jasno kako Garcia na njega neće moći računati ni za utakmice protiv Lokomotive u Splitu (nedjelja, 15 sati), kao ni za gostovanje kod Vukovara u Gradskom vrtu 21. ožujka.

U kadar bi se mogao vratiti tek nakon reprezentativne stanke, u uskrsnom vikendu, kad Hajduk gostuje kod Istre početkom travnja. Pajaziti je za Hajduk odigrao 29 utakmica, još nema gol ni asistenciju, a skupio je šest žutih uz taj jedan crveni karton. Potpisao je za bijele do ljeta 2029.