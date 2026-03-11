Obavijesti

Sport

Komentari 1
BEZ MILOSTI

Hajdukovac potezao za ruku i psovao suca. Žestoko ga kaznili

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Hajdukovac potezao za ruku i psovao suca. Žestoko ga kaznili
Varaždin i Hajduk sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Nogometaš Hajduka Adrion Pajaziti dobio tri utakmice suspenzije za incident protiv Rijeke! Povukao suca za ruku i psovao, sad je na hlađenju sve do uskrsnog vikenda

Za razliku od trenera Gonzala Garcije (prošao samo s novčanom kaznom), nogometaš Hajduka Adrion Pajaziti (23) nije imao milost disciplinaca HNS-a. Tako je za divljanje u završnici dramatičnog poraza protiv Rijeke u četvrtfinalu Kupa prošlu srijedu (3-2) dobio tri utakmice suspenzije.

Albanski nogometaš rođen u Londonu je u 21. minuti sudačke nadoknade, nakon što je Gabriel Rukavina zabio za veliki preokret i ludnicu na tribinama, povlačio četvrtog suca Olivera Romića za ruku i pritom psovao sudački tim na čelu s Patrikom Kolarićem.

Pokretanje videa...

Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk 02:06
Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Dobio je crveni karton koji se automatski prenio na iduću utakmicu protiv Dinama iako je riječ o drugom natjecanju. A sad je jasno kako Garcia na njega neće moći računati ni za utakmice protiv Lokomotive u Splitu (nedjelja, 15 sati), kao ni za gostovanje kod Vukovara u Gradskom vrtu 21. ožujka.

U kadar bi se mogao vratiti tek nakon reprezentativne stanke, u uskrsnom vikendu, kad Hajduk gostuje kod Istre početkom travnja. Pajaziti je za Hajduk odigrao 29 utakmica, još nema gol ni asistenciju, a skupio je šest žutih uz taj jedan crveni karton. Potpisao je za bijele do ljeta 2029.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Tko je Anamaria Goltes? Raskinula je zaruke s Dončićem, a par se upoznao na Krku
BIVŠA ZARUČNICA

FOTO Tko je Anamaria Goltes? Raskinula je zaruke s Dončićem, a par se upoznao na Krku

Anamaria Goltes je slovenska manekenka koja je s Lukom Dončićem bila u vezi deset godina, a sada je njihovoj ljubavi došao kraj. Poznati košarkaš objavio je prekid zaruka i borbu za skrbništvo nad dvije kćeri
VIDEO Liga prvaka: Katastrofa za Tudora i Tottenham. Pašalić i Stanišić zabili, Bayern dao šest
OSMINA FINALA LP

VIDEO Liga prvaka: Katastrofa za Tudora i Tottenham. Pašalić i Stanišić zabili, Bayern dao šest

Tottenham je primio tri gola u 15. minuta iz ogromnih grešaka obrane i na kraju je završilo 5-2 za Atletico. Bayern je pregazio Atalantu, a Barcelona se golom iz penala izvukla od poraza kod Newcastlea

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026