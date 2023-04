Hajdukovci dan nakon rušenja Milana: Pravu feštu očekujemo u utorak! Nije bilo lako zaspati

Dan nakon povijesnog trijumfa i plasmana u finale Lige prvaka mladih trener Hajdukovih juniora Marijan Budimir poveo je igrače na trening na sportski centar Colovray u Nyonu. Za one koji su igrali protiv Milana bio je to regeneracijski trening, za one koji nisu uobičajeni trening dva dana uoči utakmice. Sve u cilju da momčad u što boljem stanju dočeka finalni ogled s odgovarajućom selekcijom AZ Alkmaara u ponedjeljak.

Uoči treninga imali smo priliku porazgovarati s jednim od junaka pobjede, dvostrukim asistentom Rokom Brajkovićem.

- Ne volim vam ja tu priču o junacima, nema junaka, svi smo mi jedna momčad. Važno je da svi skupa igramo kako treba, a kad je tako onda uvijek netko iskoči. Golovi i asistencije su u opisu mog posla. Kod prve sam prošao igrača, vidio sam da je Mate povukao jednog obrambenog igrača na prvu stativu i da je Jere ostao sam na drugoj. A kad Jeri daš takvu loptu, pogotovo kad je u ovakvoj formi, teško će on to promašiti - kaže Brajković i dodaje:

- Kod druge asistencije ja sam centrirao, a sve ostalo je napravio Pukštas. Skok je njegovo najjače oružje i toga bi se svi trebali plašiti.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Svi igrači ponavljaju da su u Švicarsku stigli po trofej, a ne da bi sudjelovali.

- Znamo po što smo došli i što nam stoji na tom putu, vjerujem da smo sposobni to i napraviti - kazao je Brajković koji se osvrnuo i na utakmicu protiv Milana i način na koji je ona "prelomljena":

- Podignuo nas je trener nakon prvog poluvremena. Napravio je neke promjene i to je okrenulo utakmicu. Okrenuo je među ostalim strane Vrcića i mene i to se pokazalo jako dobrim potezom. Meni je inače svejedno na kojoj strani igram, igrat ću tamo gdje me trener postavi i gdje mogu najviše pomoći momčadi.

POGLEDAJTE VIDEO: Javljanje uživo s treninga

Nakon pobjede nad Milanom nije bilo velikog slavlja.

- Nažalost nije, malo smo proslavili, ali nadam se da će biti prava fešta u utorak, kada se vratimo u Split.

Brajković je počeo igrati nogomet sa šest godina u Solinu, s osam se preselio na Poljud.

- Prvi trener bio mi je Vinko Bego i od njega sam jako puno naučio, kao i od svih trenera u Akademiji i seniorima. Puno mi znači to što povremeno treniram sa seniorima, seniorski nogomet nije isti kao juniorski. Teže je i brže. Zahvalan sam klubu što mogu na taj način napredovati.

Za finale će momčad biti jača za kapetana Marka Capana, koji je specijalist za prekide, kao i Brajković.

- Lako ćemo se mi dogovoriti, to su slatke brige za trenera. On je jedan od igrača koji svojom kvalitetom diže ekipu. Uostalom, on je i veliki razlog za to što smo danas ovdje - zaključio je Brajković.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Buljan: Nije bilo lako zaspati

Nakon njega pred mikrofone je stao golman Borna Buljan.

- Glavni cilj bila je pobjeda i to smo ostvarili. Moramo priznati da nismo odigrali dobro prvo poluvrijeme, za drugo smo se u svlačionici dogovorili kako ćemo igrati, popravili smo neke stvari i na kraju smo pobijedili. Što se tiče obrana, one su mi dio posla. Sad ćemo se malo smiriti, napraviti dva treninga i odigrati finale najbolje što možemo. Pobjeđivali smo već velike protivnike, nemamo razloga za strah, i s takvim gardom idemo u finale. Treneri su analizirali suparnika i sve će nam pokazati - kazao je Buljan i dodao kako nije bilo velikog slavlja, ali opet se nije baš previše spavalo:

- Nije bilo lako zaspati, razni filmovi s utakmice su nam se vrtjeli po glavi. U finalu se nadam još većem broju navijača i pobjedi - zaključio je Buljan.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Najčitaniji članci