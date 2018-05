Hajdukovci ljutiti: 'Igrali smo protiv Dinama i protiv sudaca'

Dante Stipica zaustavio je brojne pokušaje plavih, ali na kraju je ostao okićen srebrom nakon finala kupa u kojem je Hajduk izgubio od Dinama s 1:0.

- Ne želim komentirati suđenje, ali evidentno je svima na stadionu da su oni odredili pobjednika. Ovakve sudačke pogreške ne bi se smjele događati u finalu kupa... Baš me sad zanima što ce reći oko sokolovo, tko je sada oštećen...

- Pogledajte snimku, sve će vam biti jasno... - rekao je.

I Ahmed Said nije se suzdržavao:

- Par riječi? Igrali smo protiv Dinama i protiv sudaca! Dovoljno?

Mijo Caktaš bio je rječitiji:



- One grede i one šanse u drugom poluvremenu... jednostavno ništa nije htjelo ući u gol.



- Je li sezona bez trofeja veliko razočarenje? Pa, je, prije svega za to moramo zahvaliti gospodinu Zebecu, tri situacije bile su čiste, on nije sudio ni jednu! Dva penala i jedno čisto zaleđe. Mogu samo reći - sramota.

Kako je vama onda bilo igrati, kad znate za te sudačke greške?

- Pa svakome se može dogoditi pogreška, ali jedna, a da se dogode tri pogreške na jednoj utakmici u jednom finalu... neprihvatljivo!



Treba se sad odmoriti, rasčistiti glave i odmoriti za sljedeću sezonu...

- Je, hvala Bogu gotovo je, sad ćemo se odmoriti i pripremiti za iduću sezonu.

Mario Tičinović je naglasio:

- Adrenalin je bio ogroman prije utakmice, to je jednostavno finale, želiš dovesti taj trofej u Split, nadaš se tome... Golovi iz individualnih pogrešaka? To je nogomet, kako zajedno pobjeđujemo, tako zajedno i gubimo i samo nas zajedništvo može pogurati naprijed.



- Veliko razočarenje u svlačionici? Je, svima nam je srce puklo na dva dijela nakon ove utakmice, nakon onakvih utakmica na Poljudu, nakon izgubljenog prvenstva...

Burno finale kupa puno sudačkih pogrešaka prokomentirao je i službeni Hajduk jednostavnom objavom na društvenim mrežama.