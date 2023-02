Hajdukovci nakon senzacije: Gušile su nas emocije, ali otkrili smo im mane. Neopisiv osjećaj!

Jedan hrvatski klub je do ove godine okusio slast igranja u četvrtfinalu Lige prvaka mladih. Bio je to Dinamo koji je 2019. godine ispao od Chelseaja na penale nakon što je vodio 2-0, a godinu dana kasnije 'modri' su izgubili od Benfice.

Nakon tri godine čekanja, dočekali smo i drugi klub koji će, nadamo se, konačno probiti taj zid zvan četvrtfinale. Hajduk je senzacionalno na Poljudu izbacio Manchester City (2-1) iz osmine finala. A za povijesni plasman u polufinale borit će se protiv pobjednika susreta između PSG-a i Borussije Dortmund.

Zabili su Roko Brajković i Mate Antunović, dok je jedini gol za goste zabio Bobb.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Unatoč radnom danu i ranom terminu utakmice, 8000 ljudi stiglo je na Poljud podržati 'bile tiće' u povijesnoj utakmici. Grmjela je Torcida sa sjevera svih 90 minuta, a nakon posljednjeg sučevog zvižduka, juniori Hajduka su u deliriju pohrlili prema sjeveru kako bi proslavili svoju najveću pobjedu u mladoj karijeri.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Jedan od junaka utakmice bio je sjajni napadač Mate Antunović, koji je zabio za 2-0 u 33. minuti nakon krasnog lažnjaka pa jakog udarca u bliži kut.

- Predivan dan, neopisiv osjećaj! Ovo mi je bio dosad najteži suparnik, najteža utakmica, teško im je uzeti loptu, ali znali smo njihove mane i tako zabili dva gola. Patili smo do kraja i presretni smo. Trenutak gola... uh. Za napadača posebno, adrenalin te pogodi, ali najvažnija je pobjeda i prolazak - rekao je Antunović koji se zajedno sa suigračima lavovski borio cijelu utakmicu.

Od sreće je blistao trener Marijan Budimir koji strašan posao radi na klupi juniora. Dvostruki je prvak Hrvatske, ove sezone bori se za treću titulu, a kao šlag na sve stigla je ova senzacionalna pobjeda.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

- Osjećaj je fenomenalan, ogroman uspjeh za akademiju i klub. Ući među osam najboljih u Europi, to je stvarno... Nismo ni svjesni kakav je to uspjeh! Puno smo ih analizirali, znali smo da je teško nadigravati se s njima jer imat će posjed, imali su ga i protiv boljih momčadi nego što smo mi. Ali otkrili smo im mane i igrači su to fenomenalno prenijeli na teren, imali smo i još dvije-tri šanse, a ni veće im ekipe nisu toliko šansi stvarali šansi. U zadnjih pet minuta malo su nas i emocije gušile, povukli smo se, jaki su na lopti, ali obranili smo se. Imao sam privilegiju voditi danas momčad, čestitke cijeloj akademiji jer igrali su nam i kadeti koji su tek dva mjeseca s nama. Naravno da bi bilo lakše da su stožerni igrači s nama, nadam se da će biti idući put - rekao je Budimir.

Juniori će u četvrtfinalu gostovati kod pobjednika susreta Borussije Dortmund i PSG-a. Tko god bio, čeka ih još jedna dramatična borba...

