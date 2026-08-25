Hajdukovci namjestili nišanske sprave, opet zabijaju iz prekida, slobodnjaka, udarcima izdaleka

Bilo je i efikasnijih startova u sezonu, ali trebalo bi obrisati prašinu s poprilično starih povijesnih knjiga Hajduka da bi se došlo do onih u kojima piše kada je momčad bila ovako efikasna, ali što je još i važnije, kada je imala toliko različitih strijelaca koji su zabijali golove na toliko različitih načina. Dosta dugo Hajduk se patio i mučio s prekidima, pogotovo s golovima iz slobodnih udaraca i udaraca s distance koji su bili zaštitni znak nogometnih virtuoza i znalaca poput Blaža Sliškovića, Gorana Vučevića, Deana Računice, Ivana Leke...