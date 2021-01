"Niko" je silno ambiciozan čovjek, njemu su i Gorica i Hajduk samo međustanice na putu prema velikom klubu u kome jednoga dana želi raditi. On je bogat čovjek i mjesečna primanja mu doista nisu prioritet, ali prilika da radi u klubu poput Hajduka jest. To je iskorak koji je tražio nakon Gorice a kod Jakobušića je osjetio energiju i želju da se stvari na Poljudu mijenjaju, sve ono što nije osjetio u razgovorima s Brbićem koji ga je zvao u Hajduk prije godinu dana, otkrili su nam najbliži suradnici bivšeg sportskog direktora Gorice Mindaugasa Nikoličiusa, koji je od jučer i službeno preuzeo struku Hajduka, kao treći stranac nakon Jensa Andersona i Marija Branca.

U Gorici je Nikoličius uz osnovnu plaću imao i bonuse, ali i provizije od prodaje igrača, što u Hajduku sigurno neće imati, barem tako tvrdi Jakobušić. Ako nije u pitanju novac, zašto se onda Nikoličius odlučio doći u Hajduk?

- Hajduk je veliki klub, i za mene je veliki izazov promijeniti trenutnu situaciju. A i supruga mi je iz Dalmacije – nasmijao se tijekom predstavljanja Litvanac, koji dijeli mišljenje većine da je momčad Hajduka puno kvalitetnija od rezultata koje trenutno postiže.

No najvažniji dio Nikoličiusovog prvog obraćanja javnosti odnosio se na pitanje budućnosti aktualnog trenera Bore Primorca i igračkog kadra koji je zatekao.

- U narednih 7-10 dana riješit ćemo pitanje trenera – tvrde Jakobušić i Nikoličius, ne želeći otkriti detalje, no ako je vjerovati informacijama iz njima bliskih krugova i ako ne bude obrata u zadnji čas, to bi trebao biti trener stranac.

- Od aktualne momčadi u idućoj sezoni vidim 13-14 igrača. Ako prodamo još nekoga, onda će ih ostati desetak... Svi ostali imaju rok od šest mjeseci da se pokušaju nametnuti i ostati u momčadi – kazao je Nikoličius i tako praktično najavio kompletan remont svlačionice.

Obzirom da je na početku priprema Hajduka u konkurenciji 27 igrača, jasno je da Nikoličius planira čistku gotovo pola momčadi. Prije svih u pitanju su igrači koji su stigli na posudbe i čije ugovore bi Hajduk morao otkupiti, poput Todorovića, Mujakića, Nayira... Hajduk nema novca i otkup njihovih ugovora morao bi biti opravdan sjajnim igrama u proljetnom dijelu sezone.

Druga skupina igrača su oni kojima istječu ugovori. Predsjednik Jakobušić najavio je da će svi koji odbiju smanjiti ili potpisati produženje ugovora – na tribine. Ugovori istječu Gyurcsu, Jradiju, Mikuliću, Radiću, Deliću...

- Imam svoje mišljenje, ali uzet ću mjesec – dva da upoznam klub iznutra i dobijem jasnu sliku momčadi. Ono što je sigurno je da ću razgovarati sa svima igračima, i da ću ih prije svega svakoga pitati želi li igrati za Hajduk ili ne – najavio je novi sportski direktor.





Obzirom na trenutku financijsku situaciju u kojoj se Hajduk nalazi, jasno je da će bilo kakvoj kupovini morati prethoditi prodaja. Znači, najprije rezovi, a kupnja samo ako bude nužno pokrpati momčad. Jedno od ključnih pitanja koje će rješavati Nikoličius je pitanje statusa kapetana i najboljeg igrača Mije Caktaša, kome na ljeto istječe ugovor. Hajduk mu ne može i ne želi ponuditi ni izbliza 500.000 eura koliko je zarađivao do sada, jasno je to komunicirao predsjednik Jakobušić, koji je prethodnog tjedna obavio razgovor s Caktašem i njegovim managerom.

- Pročitao sam Mijinu izjavu da mu novac nije problem, i mogu potvrditi da nismo ni razgovarali o novcu. Tijekom razgovora rekao mi je da želi čuti moju viziju budućnosti kluba, ali, uz dužno poštovanje, on je samo igrač, i o viziji može slušati na Skupštini. Prijelazni rok počinje 18. siječnja i s njim će dalje razgovarati sportski direktor, ali Mijo i njegov manager su mi jasno dali do znanja da rade na transferu. To mi je dovoljno – kazao je nimalo diplomatski Jakobušić, koji je na sličan način već pričao o Caktašu i u prvoj press konferenciji.

Možda je Jakobušić već prekrižio Caktaša, svjestan kako ga ne može zadržati, no činjenica je da bi ipak trebao s malo više obzira govoriti o trenutno najboljem igraču i kapetanu momčadi. Uostalom, ako je o planovima za budućnost kluba mogao razgovarati s povratnikom Lovrom Kalinićem, nema razloga da sličan razgovor ne obavi i s kapetanom Caktašem. Nadalje, ako već nisu razgovarali o planovima za budućnost kluba i novcu za novi ugovor, o čemu su uopće pričali i zašto su se na koncu i sastajali?

Valjda će biti prilike da Jakobušić odgovori i na to pitanje, kao što je odgovorio da i dalje stoji pri tome da će pokušati pokrpati rupe u budžetu prodajom igrača, ali po mogućnosti bez prodaje Vuškovića.

- Trebaju nam dvije grupne faze Europe da ne moramo prodavati igrače. Do tada ćemo morati. Znam da je Vušković na tržištu najinteresantniji, ali volio bih zatvoriti financije bez njegove prodaje.

Bit će to teško, Vušković trenutno najbolje kotira na tržištu, i ako ne ode on, morat će neki drugi igrači. Stanko Jurić, Darko Nejašmić i David Čolina koji imaju konkretne ponude, možda i iskusni Caktaš koga Hajduk očito ne može i ne želi plaćati, Jairo koji je neprepoznatljiv od kad ga je Hajduk odbio pustiti u Dinamo... Svakako i neki od igrača koji svojim igrama ne zadovoljavaju ambicije Hajduka poput Posavca, Dimitrova, Jakoliša..., kao i mlađi koji nisu dobili pravu priliku poput Ljubića, Teklića, Krekovića, Blagaića, Bajića...