VIDEO Hajdukovog mladog igrača pljunuli na Rujevici?

Foto: MaxSport/HRT/Screenshot

On je na to ostao prilično miran, štoviše, gestikulirao je prema glavnom sucu što je doživio te se samo nasmijao, valjda prihvativši sve to kao navijački kolorit iako je takvo što, dakako, ispod svake ljudske razine

Hajduk se osladio s tri boda iz Jadranskog derbija. Splićani su golom Awaziema slavili 1-0 na Rujevici, a na kojoj je, iako nije bila ispunjena do kraja, atmosfera tradicionalno bila naelektrizirana. Osjetio je to Stipe Biuk (19). Hajdukov je tinejdžer tijekom utakmice prišao nadomak tribine s domaćim navijačima, a po njegovoj gestikulaciji, čini se da su ga s nečime zalili ili ga je netko pljunuo. On je na to ostao prilično miran, štoviše, gestikulirao je prema glavnom sucu što je doživio te se samo nasmijao, valjda prihvativši sve to kao navijački kolorit iako je takvo što, ako su ga stvarno pljunuli, dakako, ispod svake ljudske razine. Video pogledajte OVDJE. Rijeka je sa sedmim porazom u 11 kola i tek jednom pobjedom opet na zadnjem mjestu ljestvice, a trener Cosmi najavio je promjene. - Ekipa karakterno raste, ali ovo nije homogena momčad. Imamo puno sličnih igrača. I poluigrača koji bi mogli postati dobri uz prave lidere. Stvarana je tako je stvarana tijekom ljetnog prijelaznog roka. Odsad do pauze idem s određenom grupom igrača, njih 14-15! To je dovoljno. Već sam o tome pričao s predsjednikom. Nikad u životu nisam imao četiri utakmice, a da nismo zabili gol. I ima više izostanaka nego onih spremnih igrati - komentirao je talijanski trener Rijeke. Najčitaniji članci