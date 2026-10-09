'Hajduku bi protiv Belje dobro došao Bilićev recept. Evo koji igrač će biti prevaga na terenu'
Po meni je Hajduk, unatoč porazu u Rijeci, u boljem momentu. Dinamo je imao dosta reprezentativaca koji nisu bili s momčadi, a ne manje važno, u derbiju neće imati Mišića, kazao je bivši kapetan Hajduka
Tri tjedna bez hrvatske nogometne lige bila su previše. Svi skupa jedva čekamo nastavak prvenstva, koji nam odmah donosi najveći derbi, ogled Hajduka i Dinama na Poljudu (subota, 15 sati). Ovaj početak listopada savršen je za ljubitelje nogometa u Splitu. Najprije su imali priliku uživo gledati reprezentaciju Hrvatske u ogledu s aktualnim europskim i svjetskim prvacima Španjolcima u Ligi nacija, potom i dva ogleda Hajduka, najprije s najvećim rivalom Dinamom, a nakon toga, kao šlag na tortu, i s Ajaxom u prvom kolu Konferencijske lige.