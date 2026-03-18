Hajduku ne ide. Osim seniora, i juniori ostaju bez trofeja (Kupa)

Hajduk je prije dva tjedna ostao bez realne mogućnosti da dohvati trofej u seniorskoj konkurenciji kad je u nekoliko dana ispao od Rijeke u četvrtfinalu Kupa pa izgubio od Dinama u HNL-u povećavši zaostatak na deset bodova, a sad se od trofeja polako opraštaju i njegovi juniori. "Bili tići" su u četvrtfinalu Kupa u srijedu na domaćem terenu izgubili od Varaždina 2-1.

Niko Kranjec u 20. i Dani Pintarić u 73. šokirali su Splićane na umjetnoj travi poljudskoga pomoćnog terena, a poraz je ublažio Roko Vojvodić tri minute prije kraja. Kako je u prvenstvu momčad Gorana Milovića tek treća sa zaostatkom od ogromnih 11 bodova za vodećom Lokomotivom, a osam za Dinamom (uz utakmicu manje), izgledno je kako trofej ni ovu sezonu neće put Splita.

Gotovo istovremeno na drugom kraju Hrvatske, na pomoćnom terenu Opus Arene, Dinamo je pobijedio Osijek 3-1. Bila je to revija lijepih golova, prvo Krešimira Radoša (57.), potom i Admira Ljatifija na drugoj strani (58. minuta). Pobjedu "modrima", koje vodi Jerko Leko, donio je dvama golovima u završnici Mislav Ćutuk (72. i 87. minuta).

Ranije se u četvrtfinale plasirao Slaven Belupom domaćom pobjedom nad Kustošijom 2-1, a posljednjeg polufinalista dat će dvoboj Istre 1961 i Solina u srijedu od 16 sati.